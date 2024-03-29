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基市學校4月自主停用粄條等料理 台南暫不跟進

中央社／ 台南29日電
台北市寶林茶室食物中毒風波擴大，基隆市政府今天宣布學校4月自主暫停使用粄條類粄條、粿仔條、年糕料理。台南市政府則暫不跟進。圖為傳統市場常溫販售的粄條、蘿蔔糕和草粿仔等。圖／聯合報系資料照片
台北市寶林茶室食物中毒風波擴大，基隆市政府今天宣布學校4月自主暫停使用粄條類粄條、粿仔條、年糕料理。台南市政府則暫不跟進。圖為傳統市場常溫販售的粄條、蘿蔔糕和草粿仔等。圖／聯合報系資料照片

台北市寶林茶室食物中毒風波擴大，基隆市政府今天宣布學校4月自主暫停使用粄條類粄條、粿仔條、年糕料理。台南市政府則暫不跟進，因為以米製加工品為午餐食材的學校不多。

台南市政府教育局今天指出，北部食安事件發生後，即透過食登平台檢視全市這學期學校午餐使用粄條、米苔目、粿仔條等米製加工品，但以此做為午餐食材的學校不多。

教育局表示，已要求學校謹慎開立相關食材菜單或使用其他替代食材，加強採購驗收各項米製加工品，涵蓋生產日期及來源，產品是否良好冷藏販售，包裝、顏色、氣味等是否異常，儘可能當天進貨，當天用完，避免米製加工品存放不當發生問題，以確保師生安全。

台南市衛生局新聞稿提醒，米酵菌酸是食物在發酵過程受唐菖蒲柏克氏菌污染所產生罕見毒素，易在富含脂肪酸食物中繁殖，如椰子和玉米在攝氏22~33度、中性pH值的環境下更易增值。此外，白木耳、黑木耳，粿條、米線也可發現唐菖蒲柏克氏菌蹤跡；米酵菌酸會導致患者出現急性全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等症狀，甚至危及生命，如民眾攝食相關食品後有不適症狀應盡速就醫。

另外，新聞稿也引用成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所長陳秀玲教授建議，食品業者應確認食品有效日期，按貯存條件貯存，落實先進先出原則。對於長期保存食品應進行冷凍貯存，嚴格遵守相關法規及自主管理，確保產品品質及安全。

針對消費者，她呼籲選擇信譽良好或衛生環境較佳業者消費，並提醒大眾不要食用或料理過期、變色或有異味食品，以防食品中毒發生。

寶林茶室 食物中毒

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