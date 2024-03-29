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鴻祈非寶林供應商 北市府挨批「未說清楚影響商譽」

中央社／ 台北29日電
寶林茶室食物中毒案，台北市衛生局昨公布中盤商為鴻祈食品行，議員質疑市府未說清楚，讓外界誤認是寶林供應商，影響商譽。衛生局今天重申鴻祈是大粄城在台北市中盤商。圖為新北市衛生局日前稽查位於中和的大粄城食品。圖／聯合報系資料照片
寶林茶室食物中毒案，台北市衛生局昨公布中盤商為鴻祈食品行，議員質疑市府未說清楚，讓外界誤認是寶林供應商，影響商譽。衛生局今天重申鴻祈是大粄城在台北市中盤商。圖為新北市衛生局日前稽查位於中和的大粄城食品。圖／聯合報系資料照片

寶林茶室食物中毒案，台北市衛生局昨公布中盤商為鴻祈食品行，議員質疑市府未說清楚，讓外界誤認是寶林供應商，影響商譽。衛生局今天重申鴻祈是大粄城在台北市中盤商。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案，台北市政府昨天召開記者會說明進度，衛生局長陳彥元說，查核粿條等食材來源，初步查出南港中盤商為鴻祈食品行，已暫停供貨，確保民眾不會吃到有風險食材。

民進黨北市議員何孟樺透過群組表示，鴻祈食品行並非寶林的直接供應商，而是向同廠商進貨粿條，但衛生局卻因說明失誤，導致外界搞錯鴻祈是寶林供應商，造成商譽損失，有夠扯。

她說，記者會現場是因陳彥元先公布有一家粿條南港中盤商，但未公布名稱，在市長蔣萬安要求才公布中盤商名稱是鴻祈，但後續卻未詳加說明，鴻祈並非寶林茶室的直接供應商，讓外界誤解報導，導致業者聲譽受影響。

民進黨北市議員洪婉臻今天透過媒體群組表示，北市府召開記者會時，連寶林供應商都會說錯，導致業者商譽受影響，蔣萬安市府團體螺絲掉滿地，應要徹底檢討。

衛生局長陳彥元今天在市府召開說明記者會上表示，昨天有關粿條上游廠商大粄城是位於新北市，在台北市的中盤商為鴻祈，鴻祈下游有5家小吃店，目前已沒供貨，相關食材不會在市場流通，且鴻祈是大粄城在台北市的中盤商。

針對議員質疑市府說法讓外界誤解而影響商譽，對此，業者則低調不願再回應相關議題。

寶林茶室 食物中毒

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