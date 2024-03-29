寶林案人心惶惶 高雄市1幼兒園暫時不吃粄條、米苔目

寶林茶室食物中毒案震驚全台，多數病患共同點是食用該店內的炒粿條，引發民眾對米製品疑慮。高雄市某公立幼兒園今天宣布，4月暫停供應炒粄條、米苔目甜湯等點心，將以其他食材取代。

高雄市某國小附設幼兒園今天中午在家長群組中傳訊息表示，因應近日寶林茶室食安事件，4月起幼兒園點心菜單將調整，原先的炒粄條將以蔬菜炒麵替換；另外米苔目甜湯則改為玉米脆片和牛奶，請家長安心。

該幼兒園工作人員告訴中央社記者，近日寶林茶室食安事件造成人心惶惶，目前確切中毒原因仍不明朗。為確保孩童健康，經過討論後4月暫時停止相關米製品點心，希望能讓幼童吃得更健康，也讓家長放心。

「如果我們有疑慮就不該讓孩子吃」，園方人員表示，雖然不代表米製品有問題，但相信不少人近日都不敢吃炒粄條、炒粿仔等食物，尤其對幼童更應該謹慎，因此園方決議更換點心內容。

不少家長中午接獲訊息後表示，非常認同園方做法，對於園方仔細評估，也感謝將孩子健康擺在第一位。

高雄民眾吳小姐說，自己午餐常常買乾粄條，這幾天確實不敢吃這類食品，也希望此事件能盡快調查清楚，讓大家吃得更安心。