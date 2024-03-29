寶林案可納入遠百保險理賠 加護病房1人出現腦病變

北市府表示，寶林茶室食物中毒案，屬於遠東百貨投保的國泰產險範圍，保單額度也夠高，受害者與家屬可取得理賠；加護病房的4例持續惡化，還有1人腦病變。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案，北市府今天下午召開記者會說明最新進度，市長蔣萬安表示，目前在北市就醫的人數達到14人。

衛生局長陳彥元表示，昨天新增3人，分別在馬偕、新光、北醫就醫，有腸胃道疲倦等狀況，經醫院評估後已出院返家；加護病房的4例雖救治中但持續惡化，其中1人肝腎衰竭以外還有腦病變。

陳彥元說，清查各醫療院所出現敗血性休克、肝腎衰竭且診斷不明的病人，沒有新發現寶林茶室相關案例，呼籲17日之後去過寶林用餐的民眾，若身體不適一定要趕快就醫。

陳彥元並表示，粿仔條等食材的上游廠商、中盤商、下游小店都已經沒在供貨，北市26日就把有疑慮的商店都停業，消費者已不會接觸到有風險的食材。

在保險理賠方面，法務局長連堂凱表示，今天已跟遠東百貨及其投保的國泰產險達成共識，寶林茶室事件屬於承保範圍，受害者及家屬可從中取得理賠，不怕求助無門。

連堂凱表示，保單額度高達上億元，應該足以支應理賠金額，但每人求償金額不同，法務局無法評估總金額，法務局也即刻處理團體訴訟與提供法律諮詢等。