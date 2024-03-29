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中毒關鍵「炒粿條」為何成招牌菜？寶林老闆親曝做法「加進口調味料」

聯合新聞網／ 綜合報導
寶林餐飲公司創辦人黎仿軒過去曾公開店內招牌炒粿條的做法。擷自寶林茶室台灣官網
寶林餐飲公司創辦人黎仿軒過去曾公開店內招牌炒粿條的做法。擷自寶林茶室台灣官網

北市信義區寶林茶室食物中毒案，目前已累積18例身體不適通報，且有兩人死亡，昨（28）日晚間衛福部次長王必勝表示，死者檢體確定採樣到「米酵菌酸」。在中毒事件個案當中有不少人食用招牌炒粿條，其中一死亡案例為39歲呂姓男子，點了炒粿條、香蘭葉飲料，餐後持續腹瀉，身體虛弱，就醫後轉診至台北馬偕醫院急診，不料病情急轉而下，引發嚴重敗血症、多重器官衰竭，使用呼吸器後，仍然不治，院方通報疑似食物中毒症狀。

寶林餐飲公司創辦人黎仿軒三年前接受訪問時，透露寶林茶室的招牌菜「大馬炒粿條」的獨門做法。他指出這道招牌菜採用的特製粿條較粗，且調味料皆從馬來西亞進口，翻炒過程中不加一滴水。料理步驟包括先將香菇、薑爆香，加入粿條小炒一下，接著倒入馬來西亞特製的黑醬油和高麗菜、豆芽、雞蛋等配料，再以大火乾炒，利用鍋氣翻炒粿條，必須不斷翻動鍋子才會讓味道有鍋氣味又不至於燒焦，最後用金桔提味，使整碗炒粿條呈現深黑色的外觀。

除此之外，YouTube頻道「素食地球村」也曾上傳影片，以「在家也能吃到寶林咖啡館內正妹炒的粿條」為題，拍攝如何料理素炒粿條冷凍包，最後宣傳「冷凍包熱賣中」，不過目前炒粿條冷凍包線上購物連結皆已全面下架。

寶林茶室 米酵菌酸 食物中毒

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