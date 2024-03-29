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寶林食物中毒死者家屬告醫院 北市醫師工會嘆打擊士氣

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
寶林茶室疑似食物中毒案呂姓死者妻子，昨日上午接受媒體訪問說明，希望司法可以還被害者公道。本報資料照片
寶林茶室疑似食物中毒案呂姓死者妻子，昨日上午接受媒體訪問說明，希望司法可以還被害者公道。本報資料照片

北市寶林茶室食物中毒案造成2死悲劇，其中一名39歲的呂姓死者，其妻子因為對先生送醫急救過程有疑慮，認為新北市聯醫三重院區及北市馬偕醫院在醫療程序上有疏失，才導致先生喪命，現已一併究責提告。台北市醫師職業工會今發布聲明，呼籲政府衛生單位應該積極扮演引導家屬採取理性手段的角色。

台北市醫師職業工會表示，作為第一線醫者，同理家屬心中的怨懟與不滿，但也心疼盡力救治患者的同僚將遭受無情的追訴纏磨。沒有一位民眾甘心親屬遭遇不幸，正如同每一位醫療工作者都對於手上逝去的生命都感到不甘及遺憾，然新聞曝光以後對於已如風中殘燭的團隊士氣更形成巨大打擊。

台北市醫師職業工會指出，醫療事故預防及爭議處理法新增多項規則，包含醫療機構必須第一時間關懷當事人、民刑事醫療訴訟強制調解、第三方機構提供醫療爭議評析與諮詢，無非是希望病家能夠透過訴訟以外的手段獲知真相，避開過往兩敗俱傷的多年纏訟。此法出台未滿半年，此次爭議將成為指標案件，期盼新法真能發揮其作用，政府衛生單位更應該在其中扮演積極引導家屬採取理性手段的角色。

其次，工會表示，不管是職業安全衛生法裡對於「不法侵害」的規章，或是前述醫預法當中強調醫療機構必須關懷事故當事人（包含所屬醫療人員）的規定，都凸顯了醫院工作者的身心狀態需要強烈關注。工會呼籲涉及的醫院，對於涉及事件的員工必須盡到完善保護責任，包含確保其隱私、提供其心理衛生諮詢資源以及完整法律協助，莫讓當事人無助承擔爭議案件的不確定性及病家的怒火。

最後，工會說，醫療行為具有高度不確定性，本來就是一個容易充滿各種疏漏的體系，也因此存在種種「篩漏」的制度設計，為的就是不讓不幸事件影響患者。然而這些糾錯手段隨著急重症科別人力流失，護理及其他核心醫事人力大幅度離職，愈來愈顯得脆弱難以維繫。工會也期盼此事件盡快落幕，不再有更多受影響民眾，患者都能盡快康復痊癒，並且成為我國審視食安衛生以及醫療環境的血淚教訓。

寶林茶室 食物中毒

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