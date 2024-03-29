寶林茶室食物中毒個案維持18例 疾管署每日更新兩次
台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治；死者檢體中已經採樣出「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），為全台首次檢出該毒素。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，截至今日上午相關病例仍為18例，下午會再次公布通報狀況。
由於個案不只分布單一縣市，曾淑慧表示，截至今天上午10時，衛福部共接獲18例「寶林茶室」食物中毒通報，包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。下午將再次公布統計，近期一天會更新兩次數據。
曾淑慧表示，不同於法定傳染病通報系統，衛福部原本就另有症狀通報系統，由地方通報不明原因發燒、腹瀉等病例，了解是否有群聚現象。目前症狀通報系統已新增專區，各地衛生局與醫療院所若發現有民眾在3月19日至3月26日間，去過寶林茶室用餐並且有腹瀉症狀，可直接通報。
目前在加護病房的五人，已知台南市一位50歲女性正在台南市立醫院加護病房治療中，有急性肝衰竭，曾於3月21日至寶林茶室點選粿條食用。其餘四例，包括在北醫附設醫院的40歲男性與46歲女性、馬偕醫院收治的40歲女性、三軍總醫院的53歲女性，均曾至寶林茶室食用滑蛋河粉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言