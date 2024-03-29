快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

寶林茶室食物中毒個案維持18例 疾管署每日更新兩次

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
「寶林茶室」食物中毒事件已釀2死，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，截至今日上午相關病例仍為18例，下午會再次公布通報狀況。報系資料照
「寶林茶室」食物中毒事件已釀2死，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，截至今日上午相關病例仍為18例，下午會再次公布通報狀況。報系資料照

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治；死者檢體中已經採樣出「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），為全台首次檢出該毒素。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，截至今日上午相關病例仍為18例，下午會再次公布通報狀況。

由於個案不只分布單一縣市，曾淑慧表示，截至今天上午10時，衛福部共接獲18例「寶林茶室」食物中毒通報，包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。下午將再次公布統計，近期一天會更新兩次數據。

曾淑慧表示，不同於法定傳染病通報系統，衛福部原本就另有症狀通報系統，由地方通報不明原因發燒、腹瀉等病例，了解是否有群聚現象。目前症狀通報系統已新增專區，各地衛生局與醫療院所若發現有民眾在3月19日至3月26日間，去過寶林茶室用餐並且有腹瀉症狀，可直接通報。

目前在加護病房的五人，已知台南市一位50歲女性正在台南市立醫院加護病房治療中，有急性肝衰竭，曾於3月21日至寶林茶室點選粿條食用。其餘四例，包括在北醫附設醫院的40歲男性與46歲女性、馬偕醫院收治的40歲女性、三軍總醫院的53歲女性，均曾至寶林茶室食用滑蛋河粉。

寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署

寶林茶室 食物中毒

延伸閱讀

寶林茶室食物中毒 死者家屬告醫院有困難得先經1程序

寶林茶室中毒案延燒 洪孟楷：不需要政治鬥爭的口水

被公布名稱…業者喊冤非寶林供貨商 議員轟：有夠扯

寶林茶室案檢出米酵菌酸 彰基提供標準品助追查

相關新聞

米酵菌酸有多毒？腎科醫：全面性的細胞死亡

寶林茶室食物中毒案已2死，衛福部昨晚公布從死者驗出台灣首見的毒素「米酵菌酸」。腎臟科醫師王介立在臉書表示，米酵菌酸是粒線...

寶林死者家屬喊告醫院…醫嘆「台灣是很急的社會」 網憂燒光前線熱忱

醫師姜冠宇提及此事表示「覺得心碎」，他認為台灣是一個很急的社會，像這回這樣的罕見中毒致死案件，目前都還沒有人無明確答案，在一團迷霧之中，死者家屬最先想到的竟是先提告究責醫療單位

寶林茶室食物中毒個案維持18例 疾管署每日更新兩次

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治；死者檢體中已經採樣出「米酵菌酸...

寶林茶室食物中毒 死者家屬告醫院有困難得先經1程序

台北市寶林茶室食物中毒案造成2死悲劇，其中一名39歲的呂姓死者，其妻子因為對先生送醫急救過程有疑慮，認為新北市聯醫三重院...

產生「米酵菌酸」菌種生長環境普通 專家憂混入台灣生態鏈

寶林茶室中毒案件截至昨天已釀成2死，有5患者命危搶救中。衛福部次長王必勝昨公布死者遺體解剖結果，驗出米酵菌酸毒素。疫情調...

寶林茶室中毒案延燒 洪孟楷：不需要政治鬥爭的口水

立法院上午進行國是論壇，立法委員洪孟楷針對寶林茶室中毒案發表談話，他表示誰會想到在百貨公司的美食街裡吃外食竟然會喪失性命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。