寶林茶室食物中毒個案維持18例 疾管署每日更新兩次

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治；死者檢體中已經採樣出「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），為全台首次檢出該毒素。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，截至今日上午相關病例仍為18例，下午會再次公布通報狀況。

由於個案不只分布單一縣市，曾淑慧表示，截至今天上午10時，衛福部共接獲18例「寶林茶室」食物中毒通報，包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。下午將再次公布統計，近期一天會更新兩次數據。

曾淑慧表示，不同於法定傳染病通報系統，衛福部原本就另有症狀通報系統，由地方通報不明原因發燒、腹瀉等病例，了解是否有群聚現象。目前症狀通報系統已新增專區，各地衛生局與醫療院所若發現有民眾在3月19日至3月26日間，去過寶林茶室用餐並且有腹瀉症狀，可直接通報。