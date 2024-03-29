寶林案驗出米酵菌酸 邱淑媞：食物中毒就有刑責 籲檢調動起來

寶林茶室食物中毒案，衛福部證實驗出「米酵菌酸」，為台灣首見。至於是否人為下毒，公衛專家、陽明交大公衛所兼任教授邱淑媞在臉書表示，並不是要下毒才有刑責。發生食物中毒本身，就有刑責。所以檢調一知道有重大食物中毒，就要動起來，要避免逃亡、脫產。

邱淑媞表示，她26日就推測是米酵菌酸毒素，如今獲得證實。是不是人為下毒，雖然沒人敢鐵口直斷保證「一定不是」，都只能說「無法排除」。基本上，這種表現在地表上，比較典型的就是米酵菌酸毒素，「劇毒、粒線體癱瘓、多重器官衰竭、與粿條等食物有關聯」。

邱淑媞表示，有哪裡買得到米酵菌酸？如果沒有，要如何用來下毒？不容易。除非廚師因為心懷怨恨而把放很久的粿條作給大家吃；另類下毒。而有沒有下毒以外「人為因素」以及刑責？她說，是有的，例如管理不當、保存不當、操作不當等。

她說，開餐飲店，就必須遵循食品衛生管理法的規範。 發生食物中毒，即使不是故意，仍是供應了含有有毒或危害人體健康的物質、或染有病原菌，造成人體傷害、重症甚至死亡，這在食品衛生管理法裡面，是有刑責的，「並不是只有故意下毒才有刑責」。

邱淑媞表示，檢警調不是只有在懷疑有人下毒，才要參與食物中毒調查。正因為涉及刑責，但查證不易，所以過去她在宜蘭縣衛生局遇到食品中毒案件，盡量立即先電話連繫檢警調，取得其支持，然後發最速件公文過去，共同去取證。因為本來這依規定就是涉及刑責，當然要審慎查證、毋枉毋縱。衛生人員手無寸鐵，而且有時業者未必配合。所以盡量尋求檢警調的支援。

「食物中毒確實有機會死人，所以很重要，也所以並不是要故意下毒才有罪」。邱淑媞表示，只是過去一般中毒狀況通常很輕微，所以不論是衛生局或司法機關，通常以罰款為主，避免業者留下前科。但是法律是有考慮到對於嚴重傷害的嚇阻與處理的。

邱淑媞表示，涉及刑責的定罪，固然最好有直接的檢驗結果確認是什麼毒素，但「經流行病學調查認定」，也是可以的。

她說，像這次這麼嚴重，但政府卻連檢驗米酵菌酸毒素的標準品都沒有，結果竟然有醫院有，所以昨天能有結果。而食物與人體胃部的採樣有可能因業者清掉了或過了時效，導致不容易驗出，但不能因為沒驗出來，就當作沒事。

邱淑媞表示，在這種情況下，以流行病學調查來定罪，也是可以的，這也是在食品衛生管法本身有寫的，就是因為依過去的經驗，知道要拿到直接的檢驗證據，有時很難，所以法令上補強了，可以採流行病學調查來定罪。

邱淑媞表示，檢驗結果出來了，確實就是米酵菌酸毒素。死了兩個人，這刑責可以很重。「會不會逃亡？會不會滅證？檢調真的要好好動起來了」。