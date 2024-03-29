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米酵菌酸 1天內可發病致死

聯合報／ 記者賴昀岫李青縈／台北報導
寶林茶室疑似中毒事件延燒，新北市衛生局昨稽查中和的供貨廠商大粄城食品，發現地板、牆壁及天花板不潔，已勒令暫停作業及產品販售，員工仍忙打包產品。記者潘俊宏／攝影
寶林茶室疑似中毒事件延燒，新北市衛生局昨稽查中和的供貨廠商大粄城食品，發現地板、牆壁及天花板不潔，已勒令暫停作業及產品販售，員工仍忙打包產品。記者潘俊宏／攝影

經死者解剖初步證實，寶林茶室食物中毒事件與「米酵菌酸」有關，台灣大學毒理學研究所教授姜至剛表示，細胞運作要有適當能量，而細胞的發電廠即為粒線體，身體需要靠粒線體運作才能維持能量，米酵菌酸會抑制「三磷酸腺苷」（ＡＴＰ）能量運作，讓身體細胞瞬間失去能量，無法運作，有致命危險。

姜至剛表示，一旦受到米酵菌酸干擾，身體所有細胞恐瞬間失去能量，耗氧強大的器官會受到損傷，病患會出現嚴重肝臟衰竭、代謝性酸中毒、全身腦部、心臟、肌肉都癱瘓。只要低濃度就可能身體無力、頭暈、腹痛、嘔吐、腹瀉等。若是患者腸胃黏膜受損，也導致血便、血壓下降，因此病患送到急診時，會出現到院前心肺功能停止（ＯＨＣＡ）狀態。

姜至剛說，米酵菌酸在數小時到一天內就會造成發病、死亡，其半衰期為一○二小時，代表每經過四天，體內米酵菌酸濃度會減少一半，所以在患者身上還會測得到。過去文獻指出，米酵菌酸死亡率介於三成至百分之百，相當嚴重。

馬偕醫院急診毒物科主任蘇昱彰表示，「米酵菌酸」是唐菖蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli）產生的毒素， 唐菖蒲伯克氏菌是一種喜氧的革蘭氏陰性桿菌，為一種植物病原菌，可以與植物和真菌共生，也可存在於土壤、水、植物根莖及多種動物體內。

蘇昱彰說，此類細菌在食品發酵過程中產生，但中毒案例罕見。中國大陸廣東有發生過類似事情，全世界相關研究顯少。中毒的最初症狀包括疲勞、頭暈無力、胃痛、嘔吐、嚴重腹瀉和出汗，意識改變，可能有低血糖，嚴重者可能導致肝衰竭、腎損傷和昏迷；出現最初徵兆和症狀後一天內可能就會因多重器官衰竭而死亡。

台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏指出，米酵菌酸是在pH值中性的溫暖環境（攝氏廿二至卅度）中產生，台灣曾經在腐敗的杏鮑菇和具鳳梨果腐病的鳳梨中鑑識到此病菌。

寶林茶室 米酵菌酸 食物中毒

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