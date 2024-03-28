米酵菌酸如何致死？「呼吸毒」讓人一路休克到器官衰竭

台北市寶林案延燒，疑似由「米酵菌酸」引發，醫師們解釋，該毒物屬於粒線體毒素，會使人體無法將氧氣轉換為能量，出現休克、器官衰竭等症狀，極少量的1.5毫克米酵菌酸也可能致命，致死率超過3成。該病菌只要與發酵食品有關，無色無味難以察覺，在印度、中國都曾出現類似案例，台灣則從未見過類似案例。

北市信義區寶林茶室發生疑似食品中毒事件，累計8人就醫，其中2人不治身亡。死亡個案之一的66歲楊姓男子，治療過程中包括葉克膜、三線升壓劑、血液透析都已裝上，但病患血壓仍持續下降，最後不幸身亡。

一路休克、器官衰竭

對此，新光醫院內科加護病房主任林嘉謨分析，這名個案有嚴重急性酸中毒狀況，是食物中毒表，還有急性肝、腎衰竭狀況。他坦言，這幾年都沒遇過這種案例，普通肝衰竭都可以用葉克膜撐幾天，但這樣突然惡化、猛爆性肝腎衰竭、3天內死亡情況，「以前真的從來都沒遇過」。

醫師姜冠宇推測，這可能是食物未適當保存而發生的風險，最近大家討論的「米酵菌酸」（Bongkrek acid），是發酵食材上滋生的一種伺機性病原體，所產生的「呼吸毒」，會讓全身細胞的粒線體失去作用，呼吸進去的氧氣都無法成為能量，就一路休克，至多重器官衰竭，接上呼吸器到上葉克膜都很難逆轉。

毒理專家招名威則指出，目前所知的食物都是素食為主，大多是豆類、粿條、河粉有關，有人推測元兇可能是米酵菌酸毒素或是肉毒桿菌，但其實都有可能，仍有待釐清。

小心重複加熱的麵食

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋則認為，這種食物中毒主要在中國出現，而且都和發酵食物有關，台灣、日本、韓國從來沒有發生過；報告早期是偏鄉家庭自製發酵玉米粉過程汙染導致，但受污染的濕粄條在烹飪和食用過程中難觀察到異味、顏色和性質變化，所以很難提早察覺。

他說，目前中國案例都是自家製的發酵穀物產品導致，而工業化生產的穀物發酵產品尚未被發現導致中毒；但台灣商家一般應該不會自製粄條，若是工廠製造受污染就要源頭管制、擴大回收。並建議民眾短期內對於不是新鮮烹煮，而是重複加熱的米、麵主食應該都要小心避免。

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