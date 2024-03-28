食物加熱就沒事？ 醫疾呼「毒素還在」：冷凍庫放逾3個月就應全丟了

寶林茶室食物中毒案件如滾雪球愈演愈烈，截至今（28）日下午已造成19名受害者，其中更有2人宣告不治。衛福部昨緊急召開專家會議，雖然仍無法排除人為下毒可能，但一致認為米酵菌酸導致中毒可能性高。食安風暴再起，保存食物方式引起民眾重視，醫師蕭捷健提醒，有些毒素即使超過攝氏100度加熱也無法去除，呼籲民眾趕緊將冷凍庫內放超過3個月的食物全扔了。

雖然檢驗結果尚未出爐，但衛福部專家會議認定米酵菌酸可能是造成寶林茶室案件的主因，台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏指出，米酵菌酸無臭、無味，受影響的食品具有正常的外觀、氣味和味道，且只要1-1.5毫克的米酵菌酸就可能致命。

面對未曾在台灣爆發食安問題的米酵菌酸，民眾紛紛納悶「吃隔夜便當省錢的我，是不是要死了？」對此，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，將米飯類放在常溫超過2小時才是產生毒素的關鍵，未吃完的米飯類若能即時冷藏，即使吃隔夜便當也不必擔心中毒。

雖然盡速將食物放進冰箱可以延長食用期限，但蕭捷健在臉書發文提醒外毒素的危險性，他指出民眾有一個常見誤解是「只要高溫加熱，就能消滅所有毒素」。但事實上，有些毒素十分耐熱，即使經過攝氏100度高溫加熱仍無法去除。

蕭捷健指出，當食物冷凍時間太久，即使經過烹煮殺死細菌，但仍無法消除食物中的毒素。為了民眾安全著想，蕭捷健疾呼「拜託冷凍庫裡放超過三個月的食物就丟了吧」。