「寶林個案一開始不易判斷」王必勝：中央26日起做5件事因應

「寶林食安事件、小林紅麴與蘇丹紅各有成因，但政府都會檢討」，衛福部次長王必勝被醒報記者問到，近來食安問題讓民眾人心惶惶時如此回答。王必勝也說，寶林食安事件與一般食安事件同時集體中毒不同，且毒性更厲害，但感謝收治病患的醫生發現得早，會協助台北市檢驗與跨部會因應。

新北、台北分別23、24日通報

針對寶林茶室食安事件，王必勝表示，此案為非典型食物中毒，因為並非一般團體用餐產生的集體中毒，且毒性比一般食物中毒還要強，因此雖然19日就有個案出現，但當下並不容易進行判斷，因個案很快就肝衰竭，也缺乏餐廳資訊。他說，新北、台北分別於23、24日通報，衛生局也不確定死亡是否與寶林有關。

王必勝指出，26日經過新聞報導後，感謝接收相關個案的醫生反應很快，趕快通報給衛生局，之後中央做了5件事因應：食藥署與台北市帶隊採證，26日晚上通知法務部偵辦，27日早上開會決定案件處理方向，並請新北市將粿條供應商停業，最後邀請毒物專家與醫生討論後續如何處理。

針對台北市長蔣萬安「中央協助檢驗」與「跨部會統籌」2大訴求，王必勝也表示會全力幫忙。

本報記者提問說，近日包括小林紅麴、蘇丹紅與寶林茶室相關案件，使民眾人心惶惶，雖然行政院先前有到立法院進行食安專報，但是否也會像虐童案一樣，從中央到地方針對近日的食安案件，有較全面的檢討？王必勝表示，食安問題相當廣泛，且成因不同，近來數個案件的本質其實不太一樣。

他列舉說，寶林茶室是疑似食物中毒、小林紅麴案是國外的輸入原料，而蘇丹紅是廠商蓄意規避食藥署的邊境查驗，這些事情政府都會個別檢討，若有需要的話也可以綜合檢討。

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