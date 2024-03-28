快訊

路肩有人拉屎！警察走近一看 竟是金曲歌后

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

「寶林個案一開始不易判斷」王必勝：中央26日起做5件事因應

台灣醒報／ 醒報記者呂翔禾╱台北報導

「寶林食安事件、小林紅麴與蘇丹紅各有成因，但政府都會檢討」，衛福部次長王必勝被醒報記者問到，近來食安問題讓民眾人心惶惶時如此回答。王必勝也說，寶林食安事件與一般食安事件同時集體中毒不同，且毒性更厲害，但感謝收治病患的醫生發現得早，會協助台北市檢驗與跨部會因應。

新北、台北分別23、24日通報

針對寶林茶室食安事件，王必勝表示，此案為非典型食物中毒，因為並非一般團體用餐產生的集體中毒，且毒性比一般食物中毒還要強，因此雖然19日就有個案出現，但當下並不容易進行判斷，因個案很快就肝衰竭，也缺乏餐廳資訊。他說，新北、台北分別於23、24日通報，衛生局也不確定死亡是否與寶林有關。

王必勝指出，26日經過新聞報導後，感謝接收相關個案的醫生反應很快，趕快通報給衛生局，之後中央做了5件事因應：食藥署與台北市帶隊採證，26日晚上通知法務部偵辦，27日早上開會決定案件處理方向，並請新北市將粿條供應商停業，最後邀請毒物專家與醫生討論後續如何處理。

針對台北市長蔣萬安「中央協助檢驗」與「跨部會統籌」2大訴求，王必勝也表示會全力幫忙。

本報記者提問說，近日包括小林紅麴、蘇丹紅與寶林茶室相關案件，使民眾人心惶惶，雖然行政院先前有到立法院進行食安專報，但是否也會像虐童案一樣，從中央到地方針對近日的食安案件，有較全面的檢討？王必勝表示，食安問題相當廣泛，且成因不同，近來數個案件的本質其實不太一樣。

他列舉說，寶林茶室是疑似食物中毒、小林紅麴案是國外的輸入原料，而蘇丹紅是廠商蓄意規避食藥署的邊境查驗，這些事情政府都會個別檢討，若有需要的話也可以綜合檢討。

【更多精采內容，詳見

寶林茶室 食物中毒

延伸閱讀

【重磅快評】王必勝校正回歸 害吳思瑤徹底現形

獨／院會稱食藥署24日有雙北通報？王必勝駁慢半拍恐自打臉

寶林案 陳建仁：醫院收治相關症狀民眾 需釐清暴露史

寶林事件中央慢半拍？ 王必勝：3月26日傍晚才收到北市通報

相關新聞

寶林茶室2死...3月曾進60包粄條 新北今命供貨商全面停工

寶林茶室疑似食物中毒事件延燒，粄條供貨商是位於中和大粄城食品公司。衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，大粄城3月12、16及...

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！18名受害者最新病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，5人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟該起中毒案是什麼...

寶林風暴16人身體不適北市府發慰問金 住院返家休養6千、死亡1萬

寶林茶室食安風暴延燒，北市府今舉行記者會，由市長蔣萬安率領各局處說明，目前共有16例出現身體不適，其中2例死亡、5例病危...

寶林粿條供應商名稱曝光！ 相同產品供雙北10間小吃店

寶林茶室食安風暴延燒，北市府今舉行記者會，由市長蔣萬安率領各局處說明現況，衛生局長陳彥元表示，截至目前共有16例出現身體...

寶林茶室疑食物中毒 粿條「1成分」發酵關鍵毒素？ 穀研所這麼說

寶林茶室食物中毒愈演愈烈，台大醫學院急診臨床教授李建璋表示，米酵菌酸導致中毒致死可能性高。依過往米酵菌酸中毒報告，早期是...

疾管署統計寶林食品中毒案14例 每日上午10時更新數字

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治。衛福部疾管署發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。