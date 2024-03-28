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陳其邁：高雄若遇食安事件 可PCR快速調查

中央社／ 高雄28日電
高雄市長陳其邁。記者王昭月攝影／報系資料照
高雄市長陳其邁。記者王昭月攝影／報系資料照

高雄市長陳其邁今天表示，面對食品安全事件，高雄的實驗室已通過衛生福利部食品藥物管理署認證，能用PCR檢驗，較快速得到初步結果，後續病源推論也要更小心謹慎。

台北市寶林茶室食物中毒案通報累計14例、其中2死。

具醫學背景的陳其邁上午在高雄市政府四維行政中心府前廣場出席鯤洲宮「全球王爺．旗山有約」活動記者會前，接受媒體聯訪表示，食安事件就是要快速進行流行病學調查，掌握事件影響人員、暴露風險，更重要是必須盡速做人、時、地等方面調查。

他說，高雄在一般食物中毒事件按標準作業程序（SOP）處理，包含採檢及檢驗，假如是生化檢驗或生物學細菌培養等方式約要1週，後端培養到一定時間後接著跑PCR，而各種生物病原上都會有些去氧核糖核酸（DNA）組成，可稍微縮短檢驗時間。

陳其邁表示，這種公共衛生、流行病學調查，經由調查吃什麼、什麼時間與哪些人後，就可初步掌握哪些食品可能受污染，其他就交給實驗室處理。

他說，地方面對食安事件都非常謹慎小心，尤其病源推論要謹慎佐證，一項一項排除可能病因，讓推論要證明時才能更小心，也希望大家秉持食安優先原則，謹慎快速處理。

陳其邁表示，每次事件都是學習，並觀察其他縣市處理狀況，有哪些值得學習的地方就參考改進，哪些可能有什麼問題，也會虛心記取教訓。

寶林茶室 食物中毒

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