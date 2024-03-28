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建立急性集體中毒通報機制？薛瑞元：會檢討精進

中央社／ 台北28日電

民主進步黨立委林淑芬今天在立法院質詢衛生福利部長薛瑞元，寶林茶室食物中毒案釀2死，通報過度分散，是否建立急性集體中毒風險通報機制。薛瑞元說，會討論精進現行制度。

薛瑞元指出，醫院是24小時，目前是出現2例個案以上或死亡才要通報，否則會忙不完，但如何快速把分散在不同醫院的個案資料集中，這部分可以再討論精進。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀薛瑞元報告「社會安全網缺失檢討及具體改進作法」，並備質詢。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案，累計14人通報、其中2人送醫不治，中央社日前獨家披露，這家餐廳投保國泰產食品及公共意外責任險已在2023年10月到期。

薛瑞元一度表示「不會每天都去稽查」、「這家餐廳沒生意」、「本來就打算歇業」，但林淑芬不滿指出，不管這家餐廳有沒有要繼續經營，責任險過期半年了，現在還發生嚴重食安事件，消費者權益怎麼辦，衛福部難道不應該說明把關及未來預防機制，為何認錯這麼難。

薛瑞元表示，定期都會進行查核，包括責任保險，但實際去稽查的是地方政府，會與地方政府加強聯繫。

林淑芬還提到，為因應非典型食物中毒案，這次不少民眾是看了新聞才去通報居多，制度面應該要檢討，若第一線發現非典型症狀的通報機制，不能透過爆料接住受影響的民眾。薛瑞元允諾將檢討。

寶林茶室 食物中毒

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