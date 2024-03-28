隔夜飯會引發毒素？財經專家驚「不知長久習慣竟恐致命」
台北市寶林茶室食物中毒事件愈發嚴重，目前已造成2死的悲劇。衛福部昨（27）日召開首次專家會議，認為致病源為米酵菌酸的可能性提高。衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋昨晚在臉書表示，最重要的是在這個時刻，如何幫助大家預防避免，建議短期內對於不是新鮮烹煮，而是重複加熱的米、麵主食應該都要小心避免。財經專家胡采蘋對此也在臉書驚呼，原來米製食物不能在常溫下放太久，不然會產生致命毒素，「還真是從來都不知道啊！」。
胡采蘋揭露自己向來炒飯的習慣，表示自己在煮飯時會多煮一杯米，吃不完後刻意留在電鍋內放涼，隔日再炒蛋炒飯吃，因為熱飯炒起來容易黏，飯粒會破，不像冷飯炒起來一粒一粒的顆顆分明好吃。寶林茶室食物中毒事件爆發後，讓她驚呼：「沒想到米製食物竟然不能放在常溫下太久，不然會產生致命的毒素，這還真是從來都不知道啊！」。
網友對此則質疑，如果冷飯熱炒後會引發毒素致死，那台灣是不是早就爆出嚴重的食安問題。「覺得太離奇了，如果是因為隔夜飯放室溫，應該已經死很多人」、「吃隔夜飯吃了30年，我覺得這個應該只是炒新聞而已」、「我記得日本人早上做完便當放到中午吃？」、「很多人去爬山也都帶飯糰跟肉粽啊！不都室溫甚至高溫下放大半天才吃」。
對於米飯該如何保溫，有人也留言說：「不喜歡保溫太久的米飯，都只煮當餐吃完的份量」、「在想自助餐會不會也容易出事」、「仙人掌桿菌，Bacillus cereus，微生物學時老師就講過，尤其大鍋飯放太久，還微微溫的狀態，等於培養狀態，久了就容易有這種！不過一般都很輕微，就拉個肚子那種，這次看似很凶猛，如果微生物類的培養不出來，問題才比較大！」。
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