快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

隔夜飯會引發毒素？財經專家驚「不知長久習慣竟恐致命」

聯合新聞網／ 綜合報導
隔夜飯會引發毒素？財經專家胡采蘋驚呼，原來米製食物不能在常溫下放太久，不然會產生致命毒素，「還真是從來都不知道！」。圖為米飯示意圖。 聯合報系資料照
隔夜飯會引發毒素？財經專家胡采蘋驚呼，原來米製食物不能在常溫下放太久，不然會產生致命毒素，「還真是從來都不知道！」。圖為米飯示意圖。 聯合報系資料照

台北市寶林茶室食物中毒事件愈發嚴重，目前已造成2死的悲劇。衛福部昨（27）日召開首次專家會議，認為致病源為米酵菌酸的可能性提高。衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋昨晚在臉書表示，最重要的是在這個時刻，如何幫助大家預防避免，建議短期內對於不是新鮮烹煮，而是重複加熱的米、麵主食應該都要小心避免。財經專家胡采蘋對此也在臉書驚呼，原來米製食物不能在常溫下放太久，不然會產生致命毒素，「還真是從來都不知道啊！」。

胡采蘋揭露自己向來炒飯的習慣，表示自己在煮飯時會多煮一杯米，吃不完後刻意留在電鍋內放涼，隔日再炒蛋炒飯吃，因為熱飯炒起來容易黏，飯粒會破，不像冷飯炒起來一粒一粒的顆顆分明好吃。寶林茶室食物中毒事件爆發後，讓她驚呼：「沒想到米製食物竟然不能放在常溫下太久，不然會產生致命的毒素，這還真是從來都不知道啊！」。

網友對此則質疑，如果冷飯熱炒後會引發毒素致死，那台灣是不是早就爆出嚴重的食安問題。「覺得太離奇了，如果是因為隔夜飯放室溫，應該已經死很多人」、「吃隔夜飯吃了30年，我覺得這個應該只是炒新聞而已」、「我記得日本人早上做完便當放到中午吃？」、「很多人去爬山也都帶飯糰跟肉粽啊！不都室溫甚至高溫下放大半天才吃」。

對於米飯該如何保溫，有人也留言說：「不喜歡保溫太久的米飯，都只煮當餐吃完的份量」、「在想自助餐會不會也容易出事」、「仙人掌桿菌，Bacillus cereus，微生物學時老師就講過，尤其大鍋飯放太久，還微微溫的狀態，等於培養狀態，久了就容易有這種！不過一般都很輕微，就拉個肚子那種，這次看似很凶猛，如果微生物類的培養不出來，問題才比較大！」。

寶林茶室 胡采蘋 隔夜菜 食物中毒

延伸閱讀

寶林茶室風波擴大 台南50歲女急性肝衰竭住加護病房

寶林茶室食物中毒2死 台大醫指避免重複加熱的米、麵

貴婦奈奈藏身加拿大小城！1家5口擠20坪地下室 撿家具領免費食物過活

今「觀世音菩薩誕辰」做這3件事吃2食物 命理專家：旺人旺財

相關新聞

寶林茶室台南新增1例 女進加護病房 院方：肝腎指數尚偏高

寶林茶室捲入食物中毒疑雲風波擴大，台南今又傳出一名50歲黃女21日曾至寶林茶室用餐，當晚出現頭暈、腹瀉、嘔吐等症狀，25...

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！13名受害者最新病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，5人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟該起中毒案是什麼...

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

台北市寶林茶室疑食物中毒案首位死者呂姓男子遺體現冰存在新北市立板橋殯儀館，新北地檢署今天上午9時30分針對死因，第二次相...

寶林食物中毒疑「米酵菌酸」惹禍 醫師提4關鍵

「寶林茶室」食物中毒事件，病例人數不斷增加，包括死亡數及重症個案，這波中毒潮來得又快又急。首例過世男子3月22日與同事到...

寶林案 陳建仁：醫院收治相關症狀民眾 需釐清暴露史

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」爆發疑似食品中毒案，衛福部次長王必勝今天在行政院會說明此案，台北市長蔣萬安在院...

寶林事件中央慢半拍？ 王必勝：3月26日傍晚才收到北市通報

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」爆發疑似食品中毒案，衛福部次長王必勝今天出席行政院會表示，到目前為止，掌握到案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。