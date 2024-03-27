遠百信義寶林茶室 食物中毒擴大

被揪出三大缺失 遭勒令停業

北市遠百信義「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒，截至昨晚有九人身體不適，其中七人就醫；通報就醫者有一人死亡，一人肝衰竭昏迷、兩人使用葉克膜保命，均在加護病房觀察，衛福部已視為重大食安事件。北市衛生局到場稽查，發現碟盤疑似有蟑螂排泄物等三大缺失，勒令停業，將會同衛福部及專家併案調查。

死者是卅九歲呂姓男子，他於廿二日下午與女同事到餐廳用餐，品嘗粿條、香蘭葉飲料後，晚間出現嘔吐、腹痛、心悸等症狀，於廿三日傍晚到新北三重聯醫就醫，自稱在寶林茶室用餐後就不舒服，院方採檢傷寒、痢疾為陰性，隨即採糞便檢體、通報食物中毒。當天，呂接受點滴等治療緩解症狀即返家休息，但隔天凌晨情況轉劇，送台北馬偕醫院後宣告不治。五十歲女同事就診後好轉。

無法確定死因 必要時將解剖

新北檢警接獲院方通報相驗，無法確認呂姓男子是食物中毒或身體健康因素導致死亡，必要時將解剖釐清死因；新北三重聯醫稱，呂的糞便檢體進行厭氧菌培養約需五天，廿九日才有結果。

北市衛生局廿四日稽查寶林茶室，發現碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台、未提具員工健檢資料共三項缺失，限期廿七日前改善，複查如不合格將依食安法處六萬元以上罰鍰。醫院與北市衛生局也採集病患及餐廳環境、工作人員手部檢體，結果約兩周出爐，如判定是食物中毒案，可處六萬元至兩億元罰鍰，情節重大移請檢調偵辦。

昨天食物中毒消息傳出，北市衛生局再接獲五人就醫通報，另有兩人身體不適，但未就醫；他們分別從十九日到廿三日到寶林用餐，食物包括河粉、粿條，用餐後出現惡心、嘔吐及腹瀉等症狀。

其中，新光醫院通報六十六歲男性食用素食炒粿條，有腹瀉、虛弱、倦怠等症狀，同行友人無症狀；北醫通報四十歲男性吃滑蛋河粉後嘔吐、倦怠；三軍總醫院通報卅歲男性吃素食炒粿條，出現惡心、嘔吐等症狀，診斷是急性肝炎。另有名四十歲女性肝衰竭陷入昏迷，在馬偕醫院加護病房救治中，十九日曾吃寶林的泰式炒河粉。

也有人透過一九九九陳情，在廿三日一家五口食用素食炒粿條，三人出現嘔吐、無力、喘、食欲不振等症狀，其中兩人症狀輕微，一人到萬芳醫院就醫。

點相同素食炒粿條 逾四十人

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，最初兩名病患吃的素食炒粿條食材為高麗菜、鴻禧菇，與可能引起死亡的食材關聯性低；調查發現，十九至廿三日點相同素食炒粿條超過四十人，其中廿二日當天有十人點用，迄今共有九人通報身體不適。

寶林茶室餐廳網路評價有四點六顆星，記者昨實地走訪，業者拉起紅龍、貼出消毒兩天的公告；業者說，檢驗結果出爐前不會營業。據了解，寶林租約本月底到期，續約與否將再確認。