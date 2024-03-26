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台智光案 蔣萬安解除柯市府警局專約

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱鍾維軒鄭媁／台北報導
台北巿長蔣萬安昨表示，他已要求法務局及相關單即刻啟動解除106年柯市府所簽訂的「專案費率合約」的作業。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安昨表示，他已要求法務局及相關單即刻啟動解除106年柯市府所簽訂的「專案費率合約」的作業。記者黃義書／攝影

台北市警用監視器傳輸費專約案因議員陳重文涉弊遭收押，引爆前後任市長柯文哲蔣萬安連日隔空交火。蔣萬安昨天宣布將解除柯市府任內市警局二○一七年與廠商台智光訂下的高費率專約，並清查有無外界質疑的「內神通外鬼」等情事，全面檢視市府各局處和台智光的合約。蔣萬安強調，「我現在就來做困難的事」。

針對藍綠議員質疑，柯文哲任內訂定三Ｍ月租費用二二○○元、卻查無議價書面紀錄，蔣萬安昨證實市府確實沒查到議價過程資料，只有看到通過費率的會議紀錄。至於解約金多高？是否一併解除前市長郝龍斌任內簽訂的母約？蔣萬安僅表示，現階段認定柯市府二○一七年與廠商簽訂的市警局專案費率合約有爭議，所以啟動終止該合約的費率協議。

蔣萬安表示，除市警局標案，市府有多個局處標案由台智光承包，市府會全面清查該怎麼做就怎麼做。他說，上任至今接手很多案子就是好好面對、設法解決。外界解讀柯文哲為台智光案在臉書回嗆副市長李四川、批蔣市府推諉卸責，是否劍指二○二六、二○二八選舉？蔣只說，「我們面對問題、解決問題」。

台智光案 3大爭議 製表／林麗玉、王聖藜
台智光案 3大爭議 製表／林麗玉、王聖藜

最早揭露台智光案的民進黨市議員林世宗說，全案爭議最大是月租費率，市府簽約要求台智光資費要比其他廠商低百分之七，但柯文哲任內卻未邀請其他業者議價，導致報價不斷攀高。

「把柯文哲市長任內簽的不平等條約廢掉，才是捍衛北市權益的作法。」國民黨市議員游淑慧表示，外界認為當年柯市府核定的月租費不合理，蔣市府解除合約的目的，就是要重新檢討更適宜的價格，是捍衛市民權益的根本之道。

民眾黨北市議員陳宥丞轟蔣萬安「假解約、真害怕。」他說，蔣萬安為轉移焦點，拿二○一七年早已履行的合約來解約，模糊焦點，應該也把自己上任後與台智光簽訂的開口契約一併解約，更須說清楚為何不敢解除郝龍斌簽的原始母約？北市府副發言人郭音蘭回擊，「如果母約真的有問題，柯文哲執政八年，為何不廢除母約？」

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