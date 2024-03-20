托育應有專責機構 立委、民團疾呼

針對台北市虐童案，民進黨立委林岱樺（中）20日召開記者會表示，政府不應將照顧的責任委由民間機構，應成立專責機構。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】應在保母家裝監視器、提高社工訪視頻率，成立「兒童托育署」的專責機構！針對台北市虐童案，民進黨立委林岱樺20日召開記者會建議，表示，政府不應將照顧的責任委由民間機構，應成立專責機構。中華孕嬰教保聯合會蔣叔融則呼籲，未來包括育兒中心、保母照顧等「空間」都應有監視制度。

保母應有淘汰機制

我國0到2歲幼兒家外送托率約為17.6%。林岱樺指出，行政院送托率的目標為23%，雖然與歐美國家40%送托率相比仍有差距，但隨著我國勞參率、幼兒照顧與時俱進，政府不應把照顧的責任都委由民間機構，所以應成立專責機構，讓托育服務是「有錢、有人、有監督」。

民進黨立委黃秀芳指出，剴剴事件中，社工訪視報告寫到「額頭瘀青有傷」，但卻沒人繼續追蹤，導致憾事發生，所以除了加強社工辨識兒虐的專業訓練外，也要強化向上呈報的能力。她也指出，保母評鑑需要有具體的評鑑指標，一旦出現育嬰環境雜亂、照顧品質不佳等狀況，也要建立保母的淘汰機制。

兩組人馬交叉訪視

民進黨立委林俊憲則表示，居家式托育場所除了加強訪視頻率，也應提高社工待遇；同時，主管機構應查核民間機構有無落實督導保母的責任。

兒童教保聯總會南區副總會長徐嘉彰強調，居家保母的訪視應由兩組人員交叉且無預警地訪查，並比對兩組人員的報告落差，更能發現蛛絲馬跡，以減少兒虐的狀況。

保母家裝監視器？

中華孕嬰教保聯合會蔣叔融表示，因為法律規範，托嬰中心都設有監視器，但未來只要是照顧空間，包括月子中心、醫院的寶寶室、居家保母等，都應規範為「照顧空間」，並建立監督機制。

對此，衛福部官員代表回應，居家保母環境要不要設立監視器，可以由相關會議進行討論，但就法律層面而言，保母的職業場域也是居家環境，兩者密切重疊，裝監視器的事需要更多討論。

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