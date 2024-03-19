沒收悼念剴剴花束？衛福部：已設追思專區

一歲男童「剴剴」疑遭保母凌虐致死，部分民眾自發到衛福部獻花及卡片致意，但傳出一夜被清空，引發批評。為此，衛福部昨在大門口設置追思專區，妥善保存花束、卡片，拍照建檔，日後將轉交給家屬。記者余承翰／攝影 一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死，民眾到衛福部等地獻花及卡片致意傳出「一夜間消失」，引發網友不滿。衛福部表示，民眾對「剴剴」的追思心意與花束均妥善保存並拍照建檔，並將討論轉交家屬，非外傳沒收花束或隨意清除，衛福部即起在門口設置追思專區，供民眾貼卡片追悼。

民間發起「剴剴對不起」行動，紛紛到凱道、衛福部及雙北市政府等處送花束及卡片悼念。有民眾發現，放在衛福部大門的花束、卡片被清走，引發網友在臉書、Dcard炸鍋，發起大家一起去衛福部獻花活動。

國民黨立委徐巧芯昨質詢薛瑞元是否知悉？薛說，這幾天都在疾管署準備專案報告，會再了解狀況。徐巧芯質疑，民眾送的花在幾天內就被清掉不太合理。薛瑞元說，這是民眾表達心意的方式，會再了解；衛福部隨即發新聞稿澄清是移置花束而非清除。