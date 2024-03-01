楊文科涉貪才交保？竹縣府：各界不要捕風捉影以訛傳訛

新竹縣長楊文科傳出捲入竹北天坑案疑似涉貪，遭檢調帶走調查十數小時，今晨才以50萬元交保。新竹縣府新聞處今上午最新聲明「希望在調查結果未確定前，各界不要捕風捉影，以訛傳訛。」

新竹縣府新聞處回應指出，縣長楊文科與縣府團隊一向依法行政、秉公處理，縣長楊文科尊重並全力配合司法調查「絕無任何不法」。新聞處更表示，楊文科縣長身為新竹縣大家長，一路以來戰戰兢兢、堅持奉公守法，無時無刻為家鄉拚建設、為鄉親謀福利，40多年公務生涯，行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。

新竹縣府強調，此案目前檢調仍偵查中，相關案情有待檢方調查說明，只要有助於釐清真相，楊文科縣長必定全力配合調查，期盼司法公正審理還其清白，也希望在調查結果未確定前，各界不要捕風捉影，以訛傳訛。

據了解，檢調昨天上午就前往新竹縣政府突襲搜索縣長楊文科辦公室等地，將原本要前往竹北天后宮點燃全縣中小學運動會聖火及進行祈福儀式的楊文科帶走調查。新竹地檢署今天凌晨0時許發布新聞稿證實，檢察官訊問楊文科後，認其涉有貪汙治罪條例罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知50萬交保。