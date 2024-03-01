楊文科涉貪交保 外界揣測與前工務處長水管藏賄款案有關

新竹縣長楊文科傳出捲入竹北天坑案疑似涉貪，昨上午就遭檢調帶走調查，原定出席全縣中小學運動會開幕也因此缺席，直到今晨才交保。新竹縣府第一時間回應，縣府團隊絕對依法行政、秉公處理，不過楊文科本人卻仍未對外說明。

據了解，檢調昨天上午就前往新竹縣政府突襲搜索縣長楊文科辦公室等地，將原本要前往竹北天后宮點燃全縣中小學運動會聖火及進行祈福儀式的楊文科帶走調查。新竹地檢署今晨發布新聞稿證實，檢察官訊問楊文科後，認其涉有貪汙治罪條例罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知50萬交保。

新竹地檢署這次搜索行動保密到家，不但沒有像以往一樣請在地調查站和刑警支援，反而找來調查局北機站行動，整起行動保密到家，連地檢署上下都被下令「偵查不公開」，連新竹地檢署公開資訊（跑馬燈）也未提及整起資訊。

據知情人士指出，上回新竹縣前工務處長江良淵因涉嫌收受造成竹北天坑的建商賄賂，被檢調在家中排水管搜出上千萬元現金，新竹地檢署高層不滿偵查細節遭媒體大肆報導，不但斥責相關人員，還揚言要抓出「內鬼」移送法辦。

據悉，去年江良淵遭搜索收押時，案情就已指涉到縣長楊文科，檢方近月有陸續傳喚楊文科到地檢署說明，但先前皆為無保請回，加上處理過程十分低調，行動並未曝光。經檢方持續搜集證據，昨天指揮北機站發動搜索包含縣長室等處，從昨天早上7點多一路到晚上11點多才結束，楊文科以50萬元交保離開地檢署。