撞警案凶嫌就診未列管 專家：身心障家庭縮影

開車衝撞八堵分駐所的簡姓男子今年二月就診精神科，但當天就返家，後續狀況穩定也未列管。新北衛生局指出，收案列管須符合中央診斷標準，且須一段時間追蹤確認才會收案列管。專家認為，此案是身心障礙疾病家庭的縮影，政府要為家屬減壓、鼓勵求助和提升公衛人員質量。

簡母今年二月九日曾致電新北貢寮區衛生所表示兒子出現疑似恐慌等症狀，經衛生所建議後，由家屬陪同至基隆長庚醫療就診，當日即返家；衛生所二月十六日追蹤，簡母稱他狀況平穩，並返回工作崗位。

衛生局人員坦言，此個案剛就診不久就發生意外，狀況還在釐清，後續會與中央討論現行制度是否有精進空間。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認為，中央規定要追蹤三個月，但她覺得時間太短，精神疾病需要長時間觀察；簡母處境是台灣許多家有身心障礙疾病家庭的縮影，如何為家屬減壓、鼓勵家屬求助，公衛護理師角色是否有更多發揮等，都值得探討。

張淑慧指出，該個案是年邁媽媽照顧三個各有狀況的孩子，照顧者是否也需要協助？不能只有支持團體辦活動和提供喘息服務，應要有其他資源讓病患穩定就醫、服藥。

精神科醫師沈政男表示，簡男幻聽、幻覺症狀，不是恐慌症，且就醫時被判定沒必要住院，才過二、三周病情就變嚴重？要找出短時間惡化原因。

中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳表示，任何領域都需要心理專業人員，質跟量都要很大提升，目前人力絕對不夠，中央應該呼籲建立警覺性，及早預防才可以解決。