竊車撞死巡路員再衝入警所 凶嫌30分鐘釀3死

疑針對警察犯案 黃明昭譴責

卅四歲簡姓男子前晚竊車開上台六十二線，先撞死巡路員，再衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成警員一死一傷，簡男隨即棄車逃逸，卻在鐵軌上遭列車撞死；簡男從竊車到造成三死一傷命案僅約半小時，疑似刻意找警察犯案。警政署長黃明昭譴責簡男罪大惡極，不可原諒，也提醒警員提高警覺。

檢警調查，簡姓男子前晚約九時四十分在新北市貢寮區澳底漁港，趁小貨車主未注意時涉嫌把車開走，開上台六十二線東西向快速道路往基隆方向，九時五十六分在十六點六公里處追撞騎公務機車的巡路員劉冠群，劉被撞後人車摔落約二層樓高的邊坡，傷重不治。

簡男十時再開車衝進基隆市警第三分局八堵分駐所，撞上正在值班台的警員蘇昱鴻和女警廖訢恬，因撞擊力道大，值班台及櫃子都被撞爛，簡男案發後棄車，穿著內褲奔逃，並循附近鐵道逃逸，約十時十分在離分駐所約五百公尺處，跳下暖暖平交道，被四二四八次區間車撞擊，當場死亡。

警員蘇昱鴻被送往基隆長庚醫院時已無呼吸心跳，急救四十分鐘後宣告死亡。廖訢恬傷勢輕微，僅肢體、頭部挫擦傷。

殉職警24歲 父喊還我兒公道

蘇昱鴻是警專四十期，年僅廿四歲，去年十月才分發到三分局。蘇父說，「我兒子這麼年輕就殉職，無法接受，盼警方查明，一定要依法處理，還我兒子公道」。

也被犯嫌撞死的巡路員劉冠群父親得知兒子不幸後悲慟地說，「我兒子卅五歲，但年輕警察才廿四歲，比我們還慘」。據指出，劉冠群穿著反光背心執行公務，警方一度推判劉可能被犯嫌誤認為警察，才被報復。

基隆市長謝國樑和黃明昭等人案發後趕赴基隆長庚探視死傷警員，謝國樑說，蘇員因公殉職，感到非常惋惜，警政署和基隆市警局會全力協助家屬。內政部長林右昌表示，家屬、警員的撫卹工作都會給予協助。

黃明昭表示，警方清查簡男是否被警察開罰單產生報復行為，但經查簡男車輛只在民國九十多年、一○二年有兩次交通違規告發，且都不是八堵分駐所告發，告發單位是基隆市警察局，距今已經很久，不像有關聯。

飛車32公里撞分駐所 製表／游明煌、李隆揆

簡男曾吸毒 上月才看精神科

黃明昭表示，初步了解簡男疑有幻聽、幻覺疾病，上月才到醫院精神科就醫，另曾有吸毒紀錄。醫師表示，簡男二月才就醫，要判斷有無身心方面疾病，須觀察三個月才能判定。

目前警方專案小組依跡證研判，簡男是蓄意衝撞八堵分駐所，因沒有找到任何信件或文字，確切犯案原因仍待釐清。

簡男母親對兒子鑄下大錯沉重地說，兒子最近情緒不穩，過年前有帶他去看精神科，昨晚突然大叫，穿著內褲就衝出家門，「對不起警察！」

新北市長侯友宜對此表達十二萬分哀悼，死亡警員住蘆洲區，已交代前去慰問，將與警政署一起加強防護新北市駐地安全。