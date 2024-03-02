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簡男有精神疾病？王婉諭：別急貼標籤

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
時代力量黨主席王婉諭。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨主席王婉諭。圖／聯合報系資料照片

基隆撞警案，被質疑「社安網又破了」。目前未能釐清簡姓男子是否為精神疾病患者衛福部心健司副司長鄭淑心表示，並非每一位有精神狀況的個案都會列管，幫助病患回歸社區是目標，並採分級關懷以達到效果。

依社安網規畫，社區精神疾病患者採「分級關懷」，若是嚴重精神疾病、強制住院出院病人、特定診斷患者、具危險行為出院患者、病況不穩且自行就醫及服從醫囑有困難者等，符合社區精神疾病收案標準者，由社區關懷訪視員提供訪視服務；若合併保護性案件，如家暴、自殺等較複雜個案則由心理衛生社工服務。

社安網推動之初，心理衛生社工人力不足，一人平均照顧近百名個案。鄭淑心表示，依規畫一名心衛社工約負責廿五名個案，一名關懷訪視員服務四十個案，統計至去年底，心衛社工人數約近二五○人，目標二○二五年達到四二○人；社區關懷訪視員約四五○人，目標二○二五年達一○○一人。鄭淑心表示，社工跟訪視員會評估個案及案家需要，連結轄區資源。

小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭表示，此案肇事駕駛的行為狀況是否與精神疾病畫上等號，需待更多資訊與專業評估，別太快貼上標籤。社安網連動精神衛生法，精神衛生法修法後今年底上路，但仍有許多地方尚未到位，將持續監督讓社安網落實。

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