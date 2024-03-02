簡男有精神疾病？王婉諭：別急貼標籤

基隆撞警案，被質疑「社安網又破了」。目前未能釐清簡姓男子是否為精神疾病患者，衛福部心健司副司長鄭淑心表示，並非每一位有精神狀況的個案都會列管，幫助病患回歸社區是目標，並採分級關懷以達到效果。

依社安網規畫，社區精神疾病患者採「分級關懷」，若是嚴重精神疾病、強制住院出院病人、特定診斷患者、具危險行為出院患者、病況不穩且自行就醫及服從醫囑有困難者等，符合社區精神疾病收案標準者，由社區關懷訪視員提供訪視服務；若合併保護性案件，如家暴、自殺等較複雜個案則由心理衛生社工服務。

社安網推動之初，心理衛生社工人力不足，一人平均照顧近百名個案。鄭淑心表示，依規畫一名心衛社工約負責廿五名個案，一名關懷訪視員服務四十個案，統計至去年底，心衛社工人數約近二五○人，目標二○二五年達到四二○人；社區關懷訪視員約四五○人，目標二○二五年達一○○一人。鄭淑心表示，社工跟訪視員會評估個案及案家需要，連結轄區資源。

小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭表示，此案肇事駕駛的行為狀況是否與精神疾病畫上等號，需待更多資訊與專業評估，別太快貼上標籤。社安網連動精神衛生法，精神衛生法修法後今年底上路，但仍有許多地方尚未到位，將持續監督讓社安網落實。