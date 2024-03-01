三重建案損鄰 返家居民心裡毛

新北三重區新建工地開挖地下室時損鄰，造成隔壁兩棟大樓傾斜，連夜撤離28戶、86人，經三大技師公會評估建物結構安全仍在法定標準內，昨天上午8時讓住戶返家，仍有住戶不敢回去，市長侯友宜昨強調，市府將成立單一窗口，協助住戶捍衛權益。

市府昨在三重區公所舉辦「閉門說明會」，拒絕媒體與民代進入，場內氣氛一度火爆。有住戶表示，專家評估建物結構安全，居民內心還是很害怕，目前只有一半住戶返家。住戶陳先生說，市府談一堆數據內容，根本聽不懂官員在講什麼，他們只是想要一個安全的家。

昨晚的說明會由三重區長王坤南主持，有居民說，台北市損鄰案是市長出面，新北市竟只派區長主持，似乎不夠重視。陳姓住戶提到，市府有沒有站在住戶這一邊「見仁見智」，他個人覺得市府人員講太深，「很多住戶都聽不太懂」，希望政府要站在受害住戶這方，好好替人民發聲。

在仁政街一樓開設麵店30年的黃小姐昨天上午回店內察看，她表示，覺得房子狀態和之前不一樣，包括廁所磁磚剝落膨脹，門口也有一點點陷落。

黃小姐說，事發當天她正在上廁所，聽到「ㄆㄧㄚ」一聲後，磁磚陸續剝落，嚇得她趕緊奪門而出，目前技師是告訴住戶說磁磚剝落不會影響結構。家住福隆路6樓的張小姐直言，可以回家當然開心，最大憂慮還是「房子到底安不安全」。

侯友宜表示，出包的工地目前持續停工，市府將提供單一窗口協助受害住戶對廠商追究賠償及法律責任，市府會當受害住戶的後盾。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，昨天已讓住戶返家，晚間在區公所舉辦的權益說明會，消保官、律師到場與住戶說明相關權益，沒邀建商，主要傾聽居民想法。