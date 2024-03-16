台中人的驕傲！「東泉」蘇丹紅0檢出報告曝光 業者揭公告理由

致癌物「蘇丹紅」食安風暴流竄全台，讓民眾日常調味料中鏢。生產台中在地知名的東泉辣椒醬的東泉食品工廠在官方臉書張貼檢驗報告，蘇丹色素一至四號完全未檢出，引起網友熱議，揚言「要采罐壓驚」。業者今受訪時說，我們使用的都是台灣本土的辣椒製成的粉，「蘇丹紅」食安風暴後，每天都接到十幾通電話詢問「有沒有摻蘇丹紅？」食安處也多次上門檢驗，不勝其擾，因此把3月5日的檢驗報告公告周知。

業者說明，「我們現在使用的都是台灣本土的辣椒製成的粉，請大家安心食用」。最早是自己到南投中寮找農民種植的辣椒，十多年前曾短暫經人介紹用過大陸辣椒，後還是認為用台灣辣椒比較安全，品質較有保障，就一直堅持使用台灣本土的辣椒，也因此安然度過當年的食安風暴，如今是使用台灣本土的辣椒製成的粉。

台中在地知名的東泉辣椒醬，在官方臉書張貼蘇丹紅0檢出報告，強調「我們使用的都是台灣本土的辣椒製成的粉，請大家安心食用」。圖／翻攝自東泉臉書粉專

台中人最愛的東泉辣椒醬，不管是炒麵、粽子、蛋餅都可以搭配，甚至有咖啡店推出「東泉拿鐵」，把辣椒醬搭配拿鐵咖啡，創造另類新奇口感；台中人吃包子，習慣把辣椒醬「戳」入包子內擠滿「東泉」，也成為在地獨特口味。

蘇丹紅違法添加物掀起食安風暴，位於台中市北區的東泉食品工廠，將色澤鮮紅的東泉辣椒醬，送SGS台中實驗室檢驗，檢驗結果近日公布在店家官方臉書，蘇丹色素從一號到四號都「未檢出」，業者強調，都是使用本土辣椒製成的粉。

東泉自行送驗蘇丹紅未檢出，讓不少人說「萬幸！還好台中人的這一道防線有守住」，還有粉絲高呼「還好台中人的血沒有中獎」、「好險～明天還有炒麵、豬血湯」、「台中人的驕傲」。