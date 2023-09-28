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亞運體操／鞍馬連霸成功！李智凱奪金翻出空前紀錄

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影

上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力，「完美落地」後開心比出大愛心，最終以15.500分完成衛冕，締造台灣體操史新頁，也為中華代表團帶回杭州亞運第3金。

李智凱男子團體決賽以6.5難度的動作上陣，「完美落地」獲得15.066分，包括難度6.100分、執行分8.966分，分數獨居龍頭；隊友蕭佑然也穩定發揮，以15.000分緊追李智凱，兩位台灣好手都獲得15分以上成績，成今天搶牌「雙保險」。

李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影

8名決賽選手中，李智凱排在第3位出賽，他招牌的「湯姆斯迴旋」立刻讓現場觀眾驚呼聲不斷，穩穩落地後更獲得如雷掌聲，「鞍馬王子」也開心比出大愛心獻給觀眾，並開心迎接難度6.5分、執行分9.000的15.500高分，排名立刻躍居領先。

蕭佑然第4位接續上陣，他順利完成整套動作，下馬後振臂為自己慶祝，並和李智凱相擁。蕭佑然最終得到難度6.3分、執行分8.966分的15.066分，落後李智凱和哈薩克庫爾曼諾夫（Nariman Kurbanov）的15.100分，暫居第3名。

地主張博恒、日本津村涼太、地主肖若騰和南韓全要燮第二組上陣，張博恒、肖若騰和全要燮都發生掉馬意外，只有津村涼太以15.166分排上第2名，也擠掉蕭佑然的銅牌，最終蕭佑然以第4名完賽。

上月成都世大運，李智凱以15.500高分完成3連霸，蕭佑然也獲得銅牌，可惜亞運沒能再一起登上頒獎台。

今天競技體操單項決賽依序是男子地板、女子跳馬、男子鞍馬、女子高低槓和男子吊環，中華隊在跳馬、鞍馬和吊環都有選手登場。

女子跳馬有吳幸芬率先出賽， 第3位上場的她，第一跳獲得13.133分高分，第二跳12.100分，得分12.616分暫居第一，但接續被北韓金善香、安昌玉地主虞琳敏超越，壓軸登場的48歲烏茲別克的傳奇丘索維金娜（Oksana Chusovitina）也獲得第四。

男子鞍馬「雙保險」李智凱和蕭佑然之後，壓軸的男子吊環由林冠儀擔綱搶牌任務。

李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
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李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
李智凱杭州亞運鞍馬決賽完美表現，成功完成亞運2連霸。特派記者季相儒／杭州攝影
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杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 李智凱

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