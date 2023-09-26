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亞運網球／曾俊欣挺進男單8強 詹家姊妹女雙也晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹家姊妹詹詠然(右)與詹皓晴。 詹詠然提供
詹家姊妹詹詠然(右)與詹皓晴。 詹詠然提供

杭州亞運網球單打賽事，我國今天共4組人馬在16強賽登場，不過在女單的葛藍喬安娜、李亞軒，男單吳東霖相繼止步後，壓軸搭場的「夜市球王」曾俊欣，面對世界排名第193名的日本選手望月慎太郎，最終以7：6（7：4）、6：2勝出，成為唯一挺進到單打8強賽的我國選手。

上屆雅加達亞運我國在網球項目靠著詹家姊妹詹詠然／詹皓晴在女雙拿下一面銀牌，單打則是由梁恩碩進帳一面銅牌，而今年詹家姊妹也再度領銜出擊，在今天的女雙第二輪賽事面對蒙古選手，在首盤就賞給對手「貝果」的情況下，最終僅花56分鐘就以6：0、6：3直落二勝出。

至於在男雙第二輪賽場上，我國莊吉生／許育修則是在面對巴基斯坦組合的比賽中陷入苦戰，首盤就打入搶七後才耗時超過一小時才勝出，第二盤則是把握住機會在第7、9局破發，最終以7：6（7：3）、6：4勝出，同樣挺進到8強賽。

在單打賽場上，我國兩名女單好手葛藍喬安娜、李亞軒則都是陷入苦戰，尤其是李亞軒面對女單第一種子、世界排名第23名的中國大陸地主選手鄭欽文，在僅拿2局的情況下就敗下陣來，至於葛藍喬安娜則是不敵第6種子的日本女將加治遙，而男單吳東霖則是在面對哈薩克選手的比賽中，於苦戰三盤後敗北。

至於在單打壓軸登場的曾俊欣，則是碰上日本選手望月慎太郎，在首盤賽事雙方就激烈拉鋸，最終在搶七局中曾俊欣以7：6（7：4）勝出，第二盤他更是乘勝追擊以6：2收下勝利，成為唯一挺進到單打8強賽的我國選手。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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