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亞運／就在今晚！開幕典禮「大蓮花」登場 我69人參與

聯合報／ 記者陳宛晶／杭州即時報導
杭州亞運開幕式中華代表團排在第36個隊伍進場，目前統計69人出席。 記者季相儒／攝影
杭州亞運開幕式中華代表團排在第36個隊伍進場，目前統計69人出席。 記者季相儒／攝影

杭州亞運今天晚上進行開幕典禮，正式為這場亞洲體壇盛宴揭開序幕，中華代表團排在第36個隊伍進場，目前統計69人出席，陣容包括游泳、跆拳道、拳擊等團隊。

杭州亞運開幕典禮於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場登場。 中新社
杭州亞運開幕典禮於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場登場。 中新社

開幕典禮於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場登場，賽會嚴陣以待，周遭道路按照與場館距離，依序從上午7點、下午2點、下午5點逐步向外階段性封路，禁止非相關車輛通行。

中華代表團由游泳「蝶王」王冠閎、跆拳道女將羅嘉翎擔任掌旗官，帶領團隊感受融合中國大陸傳統文化、浙江杭州意象和科技力量的「潮起亞細亞」開幕典禮，本屆以虛實結合方式點燃聖火堪稱亮點。

中華奧會上午公布，目前統計共計69人出席開幕典禮，包括女子體操、划船、3*3男子籃球、3*3女子籃球、象棋、射擊、網球、武術、擊劍、游泳、拳擊、圍棋、跆拳道、馬術代表隊等。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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