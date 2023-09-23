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亞運桌球／鄭怡靜帶傷打 女團不敵北韓
「讓自己忘記傷痛」，我國桌球一姊鄭怡靜帶著膝蓋、腰部的不適，面對強敵北韓隊獨拿兩點，中華隊雖以二比三落敗，但分組取得一勝一敗，由於握有得失點優勢，已經形同確定晉級十六強，今天等待北韓、馬爾地夫隊之戰決定分組排名。
中華隊上午先以直落三擊敗實力有段落差的馬爾地夫，下午再戰北韓，教練鄭佳奇坦言，近四年沒看過她們參與國際比賽，出戰的三名選手有兩人沒見過；鄭怡靜也說對北韓真的了解比較少。
鄭怡靜負責第二和第四點都拿下，讓中華隊將戰線逼進五局，賽後談到身上的傷，她表示主要是限制了跑動，也做了很多保護，吃了止痛藥，「去讓自己忘記傷痛，投入比賽這件事是做得不錯。」
鄭怡靜說得淡然，但被問到子弟兵傷情，鄭佳奇開口前先一步提到，「她應該不會說，這是我幫她說的。」她指出，鄭怡靜不只膝蓋有積水腫脹，腰部也有傷情，「膝蓋打玻尿酸，每天都在針灸，照三餐吃四顆消炎止痛藥，每隔幾個禮拜要打營養針。」
她坦言，這是自己帶鄭怡靜以來遇過滿嚴重的傷勢，但問鄭怡靜要不要停下來，她堅持不要、要繼續打，「我們沒有停下來的勇氣，一直在比賽中調節、治療，一停下來，她的積分、肌力都會掉。」
此外，上屆奪銀的「划船甜心」黃義婷，在划船單人雙槳準決賽以分組第三名晉級廿五日的六強決賽，挑戰連續兩屆亞運會都站上頒獎台。
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