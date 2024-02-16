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柯文哲：兩岸漁權坐下來談

聯合報／ 記者張睿廷周佑政屈彥辰歐陽良盈／台北報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照

大陸籍快艇越界捕魚遭海巡署追逐翻覆，兩人死亡，引發大陸國台辦不滿。朝野立委看法不一，藍委呼籲兩岸盡快建立溝通管道，綠委呼籲大陸不要做賊喊抓賊。民眾黨主席柯文哲則說，保護漁權、漁民權益和海疆是政府該做的，但造成傷亡，他表達哀悼，驅離過程應力求平和，最重要的是台灣跟大陸間的漁權問題，最好能坐下來談，大家找出一套規則，避免類似事件再度發生。

前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑昨呼籲蔡總統與總統當選人賴清德，應回到兩岸溝通的共同基礎，避免任何擦槍走火的意外發生。

國民黨立委黃健豪表示，兩岸目前幾乎沒有熱線溝通管道，呼籲民進黨政府正視問題，這次大陸快艇事件就是案例，無人可預料會再發生什麼事。

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