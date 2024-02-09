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綠委挺：真心換絕情 赴陸旅行團禁令剛好而已

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者林伯東／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者林伯東／攝影

有關交通部觀光署前天宣布，旅行業者停止招攬赴陸旅行團民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，中國無預警地調整Ｍ五○三航線，嚴重影響台灣的飛航安全，這就是片面改變現狀、進行赤裸裸的政治施壓，真心換絕情，希望國人支持政府的決定。

民進黨立委王定宇說，基於平等互惠的原則，人要互相禮讓往來，「這個禁止令是剛好而已」，中國一方面糟蹋台灣，還要觀光客到當地旅遊，民眾可以旅遊的國家很多，但是賴以生存的台灣只有一個。

吳思瑤表示，有一句台灣俗諺叫做「軟土深掘」，也就是真心換絕情，可以說明暫緩觀光的政策情境，兩岸互動需要互相尊重、彼此對等，當台灣主動釋出善意，向中國宣布恢復觀光，對方非但沒有同步取消觀光禁令，反而還無預警地調整Ｍ五○三航線，嚴重影響台灣的飛航跟國家安全，這就是所謂的真心換絕情。

吳思瑤認為，台灣的善意未獲得中國回應，「台灣對中國打開了門，卻讓中國對台灣甩上了門」，現在國際社會都大聲譴責，要求中國停止對台灣施壓，作為有為有守的政府，當然需要採取有為的反制作為，國家安全不容妥協，國家尊嚴也不能有模糊的地帶。

王定宇說，台灣在新冠肺炎疫情過後，單方面開放觀光客到中國旅遊，結果對岸用盡政治、荒謬的藉口與理由，阻撓觀光客來到台灣旅遊，「如果中國的觀光業者嗷嗷待哺、需要拚經濟的話，難道台灣專門經營中國觀光團的業者，就活該要讓中國的政治糟蹋、打壓嗎？」

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