綠委挺：真心換絕情 赴陸旅行團禁令剛好而已

有關交通部觀光署前天宣布，旅行業者停止招攬赴陸旅行團，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，中國無預警地調整Ｍ五○三航線，嚴重影響台灣的飛航安全，這就是片面改變現狀、進行赤裸裸的政治施壓，真心換絕情，希望國人支持政府的決定。

民進黨立委王定宇說，基於平等互惠的原則，人要互相禮讓往來，「這個禁止令是剛好而已」，中國一方面糟蹋台灣，還要觀光客到當地旅遊，民眾可以旅遊的國家很多，但是賴以生存的台灣只有一個。

吳思瑤表示，有一句台灣俗諺叫做「軟土深掘」，也就是真心換絕情，可以說明暫緩觀光的政策情境，兩岸互動需要互相尊重、彼此對等，當台灣主動釋出善意，向中國宣布恢復觀光，對方非但沒有同步取消觀光禁令，反而還無預警地調整Ｍ五○三航線，嚴重影響台灣的飛航跟國家安全，這就是所謂的真心換絕情。

吳思瑤認為，台灣的善意未獲得中國回應，「台灣對中國打開了門，卻讓中國對台灣甩上了門」，現在國際社會都大聲譴責，要求中國停止對台灣施壓，作為有為有守的政府，當然需要採取有為的反制作為，國家安全不容妥協，國家尊嚴也不能有模糊的地帶。

王定宇說，台灣在新冠肺炎疫情過後，單方面開放觀光客到中國旅遊，結果對岸用盡政治、荒謬的藉口與理由，阻撓觀光客來到台灣旅遊，「如果中國的觀光業者嗷嗷待哺、需要拚經濟的話，難道台灣專門經營中國觀光團的業者，就活該要讓中國的政治糟蹋、打壓嗎？」