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陳沂遇襲「2老外出手救援」 鄉民曝1原因：台灣人不敢

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅陳沂5日當街遭受暴力攻擊，在街上被一名陌生男子痛毆，造成臉部及耳朵受傷，她今天由立委陪同出面舉行記者會，陳沂（右）和媽媽一度抱著痛哭。記者邱德祥／攝影
網紅陳沂5日當街遭受暴力攻擊，在街上被一名陌生男子痛毆，造成臉部及耳朵受傷，她今天由立委陪同出面舉行記者會，陳沂（右）和媽媽一度抱著痛哭。記者邱德祥／攝影

網紅陳沂5日當街遭陌生醉漢痛毆，造成臉部及耳朵受傷。鄉民發現陳沂在記者會公布的影片中，兩名外國人事發當時馬上衝過去，把動粗的男子架開，避免更嚴重的傷害發生，英雄般行徑引發網友直呼「老外怎麼這麼帥」。

一名網友以「陳沂被揍是兩個老外來救」為題，在PTT八卦版上談及網紅遇襲事件，話題曝光後引起網路熱議。鄉民們點出，台灣人沒有主動伸出援手的主因，就是擔心惹事上身，「台灣人怕出手會惹上麻煩吧」、「外國人不怕被報復啊」、「要是真的是情侶打架，隨便插手不小心就被告了，先不要」、「只有不懂東亞法律民情的人才敢這樣」、「台男、日男比較懂自保」、「沒搞清楚就擋，等下被台女告打她男友」、「因為台灣人要過年了，最大禁忌是年前進入警局和醫院、法院，會衰整年」。

另外，也有許多網友稱讚兩名救援的外國人，「戀愛了」、「還是洋男有紳士風度」、「如果沒老外應該就被打到趴地了吧」、「外國人真的蠻多會見義勇為的，有親眼看過」、「還好有路人幫忙」、「外國人就是nice」、「難怪台女喜歡老外，真的帥」。

回顧整起事件，陳沂今日記者會上敘述經過，嫌犯以拍攝合照為由靠近，突然拿起手機猛敲她的頭部，還出手揮拳踹人，後來路人勸阻才讓陳沂得以脫困。警方循線逮捕涉案黃男，依傷害罪嫌將其移送法辦，但由於案件仍有疑點待釐清，台北地檢署檢察官已特別指揮警方偵辦。

而事實上，台灣人也有不少見義勇為的善行，例如去年台東就發生隨機殺人案，路過的3父子拿湯瓢、行李箱英勇營救被害女子，壓制持刀砍人男，幫女子逃過死劫。

網紅 陳沂

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