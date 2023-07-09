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影／台東3父子拿湯瓢英勇救人 腦海浮現「不救她會死」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

今天中午台東市區發生驚人的隨機殺人案，嫌犯揮刀手段凶殘，多名路人分持湯瓢、電風扇、行李箱等物品出手搭救，被害女子逃過死劫。見義勇為的許家父子說，救人當下內心害怕，但若如果不救，被害人會被打死，基於這個信念才義無反顧冒險救人。

26歲蔣姓女子在中興路上遭50歲張姓男子攻擊，兩人素未謀面，僅先前在超商對上一眼，張男卻尾隨至對街，在蔣女進入巷弄處持大型美工刀攻擊，刀刀用力不留情，女子的耳朵、頸部、左手及左大腿都有傷口。

事發時許家父子開車經過，停等紅燈時意外發現有一名女子遭人攻擊，三人運用身邊物品當武器，爸爸抓車內湯瓢，哥哥搬檳榔攤電風扇，弟弟則舉起被害女子遺留的行李箱，兄弟倆分散凶嫌注意力，最後許父用鍋鏟打掉嫌犯手中美工刀，外加一名其他熱心路人，四人一擁而上將嫌犯制伏在地。

許父說，以前在電視看過類似影片，知道要先讓嫌犯分心，之後再找機會打掉他手中的凶器，當下沒有想太多，直覺認為「不救的話，被害人會被砍死」，自己出手相助，至少可以嚇阻凶嫌不要再繼續攻擊被害人。

「當時當然會害怕，沒有很勇敢」就讀大三的許家次子說，對峙嫌犯時自己很一直後退，也拿取身邊的行李箱當武器，當時沒有想太多。

許家父子返家途中發現一名女子遭人攻擊，立即下車營救，當時只有一個念頭「不救的話，被害人會被砍死」。記者徐白櫻／翻攝
許家父子返家途中發現一名女子遭人攻擊，立即下車營救，當時只有一個念頭「不救的話，被害人會被砍死」。記者徐白櫻／翻攝
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

爸爸 殺人

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