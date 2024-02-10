西布特羅進口 與台糖無關

衛福部食藥署擴大抽檢台糖相關豬肉產品，截至昨日共抽驗七十五件市售產品，目前並未再檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）。此外，食藥署公布近二年曾進口過西布特羅業者，並未發現任何一家與台糖有關連，皆為實驗室動物試驗用途的標準品。

農業部昨天表示，再新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果八十件，皆未檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精）。從二月三日至八日間，農業部累計已完成五五三件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。

食藥署副署長林金富表示，二月二日至二月七日，食藥署擴大抽檢市售台糖相關豬肉產品七十五件，檢驗乙型受體素結果七十二件合格、三件仍在檢驗中。

林金富表示，包含與檢出西布特羅的同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的三件台糖梅花肉片，皆未檢出西布特羅殘留；相同品項不同批的台糖梅花肉片則有廿五件，其餘四十七件為其他台糖豬肉產品。

至於西布特羅來源追查進度，林金富說，近二年進口過西布特羅進口業者共四間、七十二筆進口、總重七八九毫克。但目前並未發現任何一家進口業者與台糖有關連，進口的西布特羅皆是以化學品輸入的標準品，屬於實驗室動物用藥用途，流向皆為各地方縣市政府實驗室及ＳＧＳ等第三方實驗室。

台糖梅花豬肉品回收部分，林金富表示，台糖該批產品共生產二七三○包，總計八一九公斤，目前下架回收數量與昨日一樣為二七四包，代表市場回收已經大致完成。