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大年初一禁忌看過來！別睡太晚、叫人起床不喊全名、早上別洗頭洗澡

聯合新聞網／ 文／ 清水孟國際塔羅小孟老師
圖片來源/ingimage
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馬上就要過農曆年了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享大年初一的禁忌，快來看看吧！

*初一禁忌

1.不可以借錢給別人：

初一借他人錢財容易把財氣借光。

2.初一不可睡懶覺：

大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

3.催睡夢中的人不宜叫全名：

初一若要催人起床不要叫全名，可以直直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。

4.不要睡午覺：

初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。

5.忌動針線：

初一動針線未來一年容易有血光。

6.忌動剪子和刀子：

初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

7.忌掃地洗衣：

初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。

8.不要砸破東西：

古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。

9.不要倒垃圾：

初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10.不要吃稀飯、葷食：

古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。

11.早上不要洗澡洗頭：

初一，一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。

12.不煮新飯：

古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。

13.不要罵人說髒話：

初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14.不要穿太黑：

初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 農曆過年 龍年

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