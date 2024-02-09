快訊

「年年有餘」年夜飯吃剩該怎麼保存？3招冰箱省電整理法曝光

除夕台中不平靜！太平、東區2民宅接連大火 一度6人受困

赴日過新年 神社參拜攻略一次看！「7步驟」得好運、抽到凶籤也免驚

聯合新聞網／ 綜合報導
到日本神社參拜、抽御神籤時，有許多細節需要特別注意。神社示意圖，圖片來源／Ingimage。
到日本神社參拜、抽御神籤時，有許多細節需要特別注意。神社示意圖，圖片來源／Ingimage。

農曆春節假期到來，許多人會安排旅遊放鬆心情，而日本一直是國人出國旅遊的首選之一，除了享用美食、購物血拼外，新年期間必不可少的便是到神社參拜、祈求好運。不過，在參拜神社、求籤時，有許多規定及細節需要格外小心，《聯合新聞網》整理了日本神社基本的參拜流程、注意事項，以及求籤時常見的問題，讓你順利求得好運、「大吉」大利！


神社是什麼？供奉何種神明

據日本「神社本廳官網」所述，神社主要供奉日本固有的民俗宗教「神道教」的神明，因為神道教崇拜祖先及大自然，並認為萬物皆有神宿於其中，因此神社內供奉著各種神明。從前，神社將山、河、豐收等自然界的現象作為神靈崇敬，而到了現代，也漸漸發展出掌管學業、交通安全、生意興隆等各領域的神明。

「神社」和「神宮」有什麼區別？

日本的神社並非全都叫「神社」，還有「神宮」、「宮」、「大社」等區別，這些附在神社名字後面的稱號，即為社號。

一般神社使用的社號多為「神社」或簡稱「社」；若是被稱作「神宮」，則主要祭祀皇室祖先、天皇，如鹿兒島神宮、明治神宮等。

另外，有些祭祀天皇及皇族、或是將舊名沿用下來的神社，會使用「宮」作為社號。

而社號為「大社」的神社，原本指祀奉大國主命的出雲大社，但現在也用於廣受世人崇敬的神社。

除此之外，假如只看到「神宮」二字的話，通常是指位於三重縣的伊勢神宮。


雖然部分神社會有自己獨特的流程，不過根據日媒「じゃらんニュース」文章分享，參拜神社的步驟，基本上可以依照「二禮二拍手一禮」的口訣進行。

參拜7步驟

1. 先在參道或社殿旁的淨手池洗手、漱口，以下是淨手池使用步驟：

．先用右手握起木柄取水，倒在左手上清潔。（註：洗過的水不能再倒回淨手池裡。）

．左右手交換，以同樣方式清洗右手。

．重新用右手拿木柄取水倒在左手掌中，把水含在口中後吐掉。

．若是對水質有所顧慮的話，不漱口也沒有關係。

2. 前往神社本殿，若神社設有繫著麻繩的銅鈴，請搖晃它。

3. 將硬幣小心投入香火錢箱。

4. 立正站好，深深地鞠躬2次。

5. 起身後，將雙手高舉過胸，拍兩下。

6. 雙手合十，在心中祈願。

7. 最後深深地鞠躬1次。

淨手池示意圖，圖片來源／Ingimage。
淨手池示意圖，圖片來源／Ingimage。

其他注意事項

．鳥居是區分神社內和外的象徵，在鳥居之後，便是神明的領域，因此，參拜前後可以在鳥居前脫帽鞠躬，表達尊敬。

．神社參道的正中央，是神明移動的路徑，參拜者應避免走在正中間，需要橫向跨到路對面時，也可以先微微一鞠躬以示敬意。

．有些神社會提供作為參拜證明的「御朱印」，供大眾在參拜結束後蓋章，需要注意的是，御朱印並不是紀念章，因此不能隨意蓋在自己的筆記本上，必須到神社事務管理所購買專用手冊才行。

鳥居示意圖，圖片來源／Ingimage。
鳥居示意圖，圖片來源／Ingimage。


御神籤是什麼？

圖為抽取御神籤的地方，示意圖，圖片來源／Ingimage。
圖為抽取御神籤的地方，示意圖，圖片來源／Ingimage。

「御神籤」是日本傳統神社、佛寺提供參拜者占卜個人運勢的求籤活動，求籤者通常需要先向神社支付小額的香油錢，也就是「初穗料」，接著再到抽籤盒中隨機抽取籤紙。

除了吉凶之外，御神籤也會細項說明錢財、戀愛、健康等與生活息息相關的運勢，為生活中感到迷茫的事指引方向。

什麼時候求籤？

盡量不要在準備離開神社時才去求籤，日本網站「TOWN WORK マガジン」建議，在神殿參拜、向神明傳達自己的願望或問題後，就可以去求籤了。

御神籤怎麼看？

每個寺廟、神社的籤數、排序及內容會有些微差別，基本上從「大吉」到「大凶」共有7個種類，但「吉」的順序會因不同神社而有變動，以下提供兩種常見的運勢排序，正確順序仍以該神社公告為主。

大吉 ＞ 吉 ＞ 中吉 ＞ 小吉 ＞ 末吉 ＞ 凶 ＞ 大凶

大吉 ＞ 中吉 ＞ 小吉 ＞ 吉 ＞ 末吉 ＞ 凶 ＞ 大凶

除了吉、凶運勢之外，御神籤上的內容都須好好詳讀，以下介紹幾個籤紙上常見的內容，以及它們所代表的意涵。

御神籤中各個項目分別說明了生活中哪些事？聯合新聞網製圖
御神籤中各個項目分別說明了生活中哪些事？聯合新聞網製圖

抽到凶籤怎麼辦？

御神籤是神佛所傳遞的訊息，抽取御神籤的目的並非單純判斷運勢好壞，比起拘泥於吉或凶，理解籤紙內容想傳達的意思、指示，在日常生活中充分活用它們才是最重要的。

看完的御神籤如何處理？

參拜者會將抽到的籤綁在神社的樹上。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。
參拜者會將抽到的籤綁在神社的樹上。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

不管抽到「吉」或「凶」，當下想要將御神籤帶回家，或是綁在神社境內的樹木上都沒問題。

若是選擇帶回去的話，日後可以在以下三個時機點將它妥善處理：

1. 許下的願望達成時。

2. 現況有所改變，想要重新抽籤、向神明尋求新的建議時。

3. 每年新年參拜的時候。

御神籤的處理方式有以下幾種：

1. 回到當初抽籤的神社，將其投到專門收集舊籤紙的箱子裡。

2. 若不方便返回原神社，也能拿到其他神社處理。

3. 懷著感恩的心，將籤紙回收處理。

出國旅遊 工作運 愛情運 拜拜 日本 神明 財運 農曆過年 運勢 龍年

延伸閱讀

面試官問「為何想做30K的工作？」他超誠實回答 隔天秒收錄取通知

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

童年回憶！「巧連智月刊」將停止受理訂閱 家長哀號：求紙本繼續發行

成本高漲紛紛倒閉！日本拉麵店嘆外國客「慢慢吃」反不利經營

相關新聞

除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

天公，又稱玉皇上帝、天公伯、上帝、老天爺，是漢人信仰中位階最高的天神，也是上天的代表。天公最早起源自上古時期人們對大自然、對「天」的敬畏，因而想像創造出多路眾家神明，並認為各路神明的背後會有一位神明領頭主事、支配萬物。現今各大廟宇皆設有天公爐，代表先敬天，後敬神，可見地位之崇高。

大過年不要情緒勒索 呂秋遠曝不該對小孩說的10句話

今天是除夕，家族團圓吃年夜飯圍爐。律師呂秋遠建議，過年的時候，請不要讓孩子身陷險境，面對回家以後遇到的各種狀況，他舉例過...

迎龍年除夕圍爐有禁忌 廖大乙提醒「5大必丟」防破財

今天是除夕，也是年前大掃除的最後一天，民俗專家廖大乙提醒，圍爐前有些禁忌要注意，像是「5大必丟」破碗、破鞋、破衣服、壞掉...

年夜飯圍爐必有魚料理 農業部解惑為何不能吃完

今天是除夕，吃年夜飯圍爐。農業部臉書粉專表示，龍年夜，吃魚添福氣。在這充滿祥瑞的龍年年夜飯，而我們的餐桌上也少不了一道象...

3生肖帶財別猶豫！新年刮刮樂試手氣 彩券行店員揭中獎密技、7NG行為惹人厭

龍年春節到！不少民眾喜歡在年節試試手氣，能做公益又能發小財的刮刮樂更是大家心頭好，聯合新聞網也為讀者整理民俗專家、彩券行店員說法...

赴日過新年 神社參拜攻略一次看！「7步驟」得好運、抽到凶籤也免驚

農曆春節假期到來，許多人會安排旅遊放鬆心情，而日本一直是國人出國旅遊的首選之一，除了享用美食、購物血拼外，新年期間必不可少的便是到神社參拜、祈求好運。不過，在參拜神社、求籤時，有許多規定及細節需要格外小心，《聯合新聞網》整理了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。