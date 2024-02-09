赴日過新年 神社參拜攻略一次看！「7步驟」得好運、抽到凶籤也免驚

農曆春節假期到來，許多人會安排旅遊放鬆心情，而日本一直是國人出國旅遊的首選之一，除了享用美食、購物血拼外，新年期間必不可少的便是到神社參拜、祈求好運。不過，在參拜神社、求籤時，有許多規定及細節需要格外小心，《聯合新聞網》整理了日本神社基本的參拜流程、注意事項，以及求籤時常見的問題，讓你順利求得好運、「大吉」大利！

據日本「神社本廳官網」所述，神社主要供奉日本固有的民俗宗教「神道教」的神明，因為神道教崇拜祖先及大自然，並認為萬物皆有神宿於其中，因此神社內供奉著各種神明。從前，神社將山、河、豐收等自然界的現象作為神靈崇敬，而到了現代，也漸漸發展出掌管學業、交通安全、生意興隆等各領域的神明。

「神社」和「神宮」有什麼區別？

日本的神社並非全都叫「神社」，還有「神宮」、「宮」、「大社」等區別，這些附在神社名字後面的稱號，即為社號。

一般神社使用的社號多為「神社」或簡稱「社」；若是被稱作「神宮」，則主要祭祀皇室祖先、天皇，如鹿兒島神宮、明治神宮等。

另外，有些祭祀天皇及皇族、或是將舊名沿用下來的神社，會使用「宮」作為社號。

而社號為「大社」的神社，原本指祀奉大國主命的出雲大社，但現在也用於廣受世人崇敬的神社。

除此之外，假如只看到「神宮」二字的話，通常是指位於三重縣的伊勢神宮。

雖然部分神社會有自己獨特的流程，不過根據日媒「じゃらんニュース」文章分享，參拜神社的步驟，基本上可以依照「二禮二拍手一禮」的口訣進行。

參拜7步驟

1. 先在參道或社殿旁的淨手池洗手、漱口，以下是淨手池使用步驟： ．先用右手握起木柄取水，倒在左手上清潔。（註：洗過的水不能再倒回淨手池裡。） ．左右手交換，以同樣方式清洗右手。 ．重新用右手拿木柄取水倒在左手掌中，把水含在口中後吐掉。 ．若是對水質有所顧慮的話，不漱口也沒有關係。 2. 前往神社本殿，若神社設有繫著麻繩的銅鈴，請搖晃它。 3. 將硬幣小心投入香火錢箱。 4. 立正站好，深深地鞠躬2次。 5. 起身後，將雙手高舉過胸，拍兩下。 6. 雙手合十，在心中祈願。 7. 最後深深地鞠躬1次。

淨手池示意圖，圖片來源／Ingimage。

其他注意事項

．鳥居是區分神社內和外的象徵，在鳥居之後，便是神明的領域，因此，參拜前後可以在鳥居前脫帽鞠躬，表達尊敬。

．神社參道的正中央，是神明移動的路徑，參拜者應避免走在正中間，需要橫向跨到路對面時，也可以先微微一鞠躬以示敬意。

．有些神社會提供作為參拜證明的「御朱印」，供大眾在參拜結束後蓋章，需要注意的是，御朱印並不是紀念章，因此不能隨意蓋在自己的筆記本上，必須到神社事務管理所購買專用手冊才行。

鳥居示意圖，圖片來源／Ingimage。

御神籤是什麼？

圖為抽取御神籤的地方，示意圖，圖片來源／Ingimage。

「御神籤」是日本傳統神社、佛寺提供參拜者占卜個人運勢的求籤活動，求籤者通常需要先向神社支付小額的香油錢，也就是「初穗料」，接著再到抽籤盒中隨機抽取籤紙。

除了吉凶之外，御神籤也會細項說明錢財、戀愛、健康等與生活息息相關的運勢，為生活中感到迷茫的事指引方向。

什麼時候求籤？

盡量不要在準備離開神社時才去求籤，日本網站「TOWN WORK マガジン」建議，在神殿參拜、向神明傳達自己的願望或問題後，就可以去求籤了。

御神籤怎麼看？

每個寺廟、神社的籤數、排序及內容會有些微差別，基本上從「大吉」到「大凶」共有7個種類，但「吉」的順序會因不同神社而有變動，以下提供兩種常見的運勢排序，正確順序仍以該神社公告為主。

大吉 ＞ 吉 ＞ 中吉 ＞ 小吉 ＞ 末吉 ＞ 凶 ＞ 大凶

大吉 ＞ 中吉 ＞ 小吉 ＞ 吉 ＞ 末吉 ＞ 凶 ＞ 大凶

除了吉、凶運勢之外，御神籤上的內容都須好好詳讀，以下介紹幾個籤紙上常見的內容，以及它們所代表的意涵。

御神籤中各個項目分別說明了生活中哪些事？聯合新聞網製圖

抽到凶籤怎麼辦？

御神籤是神佛所傳遞的訊息，抽取御神籤的目的並非單純判斷運勢好壞，比起拘泥於吉或凶，理解籤紙內容想傳達的意思、指示，在日常生活中充分活用它們才是最重要的。

看完的御神籤如何處理？

參拜者會將抽到的籤綁在神社的樹上。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

不管抽到「吉」或「凶」，當下想要將御神籤帶回家，或是綁在神社境內的樹木上都沒問題。

若是選擇帶回去的話，日後可以在以下三個時機點將它妥善處理：

1. 許下的願望達成時。

2. 現況有所改變，想要重新抽籤、向神明尋求新的建議時。

3. 每年新年參拜的時候。

御神籤的處理方式有以下幾種：

1. 回到當初抽籤的神社，將其投到專門收集舊籤紙的箱子裡。

2. 若不方便返回原神社，也能拿到其他神社處理。

3. 懷著感恩的心，將籤紙回收處理。