AIT：聯合國2758號決議文 未決定台灣地位

美國務院：諾魯與台斷交令人失望

諾魯日前宣布基於一中原則和聯合國二七五八號決議文，正式與中華民國斷交。美國國務院發布「諾魯切斷與台灣的外交關係」聲明，指這是諾魯的主權決定，但這是令人失望的決定，強調中華人民共和國經常許下最終沒有兌現的承諾，台灣是可信賴的民主夥伴，美國未來會持續擴大與台灣的往來，這符合美國長期的「一個中國」政策。

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格進一步指出，聯合國二七五八號決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系。她表示，美方非常失望看到聯合國二七五八號文的內容被曲解，並被用來作為對台施壓工具，不但限制台灣在國際舞台上發聲，同時也衝擊台灣與其他國家的外交關係。

陸外交部：中國從不拿原則做交易

大陸外交部發言人毛寧昨批評美國公然對主權國家獨立自主做出的決定說三道四、對中國外交竭力汙衊抹黑，為「台灣地區」拓展國際空間說項，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政、嚴重違背國際關係基本準則，中方強烈不滿、堅決反對，中方敦促美方將不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台的承諾落到實處，慎之又慎處理涉台問題。

針對我方指責大陸利誘諾魯與我斷交等說法，毛寧稱，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。中國政府從來不拿原則做交易；又稱，挑戰一個中國原則就是挑戰國際秩序。

她還對菲律賓總統馬可仕祝賀賴清德當選總統一事回應，中方正告菲方恪守一中原則與雙方建交公報，並建議馬可仕「多讀讀書」，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確結論。

美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦柏格於一月十四日由羅森柏格陪同訪台，一行昨日上午離台，羅森柏格於ＡＩＴ內湖總部舉行媒體說明會。

羅森柏格：挺台有意義的參與國際

針對諾魯「突襲式」宣布與中華民國斷交，羅森柏格表示，台灣是一個值得信賴、理念相近的民主夥伴，美國支持世界上所有國家與台灣往來。羅森柏格說，雖然諾魯做出的斷交決定是國家主權自主的決定，但對美國來說是令人感到失望的。

羅森柏格說，中國過去經常爭取與他國建交做出承諾，但最後常常沒有落實，美國會持續深化和拓展與台灣的交往，以擴大雙邊的共同利益和價值，美國也會在一中政策下繼續支持台灣有意義的參與國際社會，並持續加深與台灣的經貿關係。

另外，美國眾議院通過決議要求美方支持台灣加入國際貨幣基金ＩＭＦ，毛寧表示，台灣沒有任何根據、理由，或是權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織，任何關於「台灣地區」參與國際組織活動的問題，都必須在「一個中國原則」下解決。