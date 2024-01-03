能登地震女兒被活埋「只摸到冰冷的手」 老父想救卻因海嘯來了忍痛避難
日本石川縣能登半島在1日發生規模7.6大地震，日媒「讀賣新聞」3日凌晨報導，這起地震已經造成57人死亡、136人輕重傷。此外，地震還帶來火災、海嘯等其他災害，造成200戶住宅燒毀，3萬多人被迫避難。有民眾還因此無法救助家人及時逃離，感到內心沉痛不已。
一位住在輪島市的70歲男性受訪指出，當時他兩位分別43歲和40歲的女兒，正好回到老家過年。然而，就在1日下午四點過後地震爆發。男子當時正在二樓看電視，趕緊連忙衝下樓。此時兩位女兒，人正在一樓的暖桌旁邊。
男性急著對女兒們大喊「有地震」，可是就在那瞬間，自家的房屋應聲倒塌。男子雖然成功逃生，但發現女兒被埋住，只露出手臂，並不時傳來痛苦的伸吟。男子一邊喊「沒事吧」一邊想要救出女兒，但女兒的手臂變得越來越冰冷。同時附近居民告訴海嘯快要來了，要他趕緊逃難，男子沒有辦法，只好離開現場前往高處。
直到2日早晨，男子才從瓦礫堆中，找到兩人的遺體。他表示手上則還留著女兒手臂的感觸，並且止不住地顫抖，完全沒辦法直視兩人的臉，只能呆站在崩塌的宅邸前，感到無能為力。
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