能登強震後秒速待命！見台灣搜救隊整裝待發 日網淚謝：311和這次都非常感激

日本石川縣能登地區1月1日發生規模7.6強震，目前為止，震災已增至30人死亡，且至少造成200棟房屋燒毀，災情十分嚴重。日本防衛大臣木原稔今天上午表示，已有千名自衛隊隊員投入救災。台灣也於1日晚間完成160名搜救人員（含4位醫師、4位護理師、1位結構技師）、搜救犬4隻，以及各式裝備器材的國際人道救援準備。日媒台北特派記者將該消息轉發至X平台，推文一出，日本網友紛紛感謝台灣支援，「非常感謝，無論是311大地震還是這次」、「日台友好！感謝台灣人民的善意」。

日本每日新聞台北特派記者林哲平在X平台（前身為推特）上以日文發布文章，表示在石川縣發生強烈地震後，台灣當局立刻指示搜救人員待命，做好國際人道救援準備，屏東縣、台北市集結包含醫生在內約160人。林哲平也直呼：「台灣同為地震多發的地區，紮實的準備和快速的反應，真不愧是他們」。

石川県を中心とした地震を受け、台湾消防当局は国際人道救援のための特殊救援隊を待機させたと発表。自治体ごとの輪番当番にあたっている屏東県、台北市が準備を進め、医師らを含む160人がスタンバイ。



同じ地震多発地域である台湾、しっかりした備えと立ち上がりの早さはさすが。 pic.twitter.com/n7TmzZrMiL — 林哲平 Teppei Hayashi（台北支局） (@hwhayashite) 2024年1月1日

此推文在X上已累積419.2萬次查看，9.4萬人點擊喜歡，日本網友紛紛湧入留言，「日台友好！感謝台灣人民的善意」、「當你遇到困難時，我們會互相幫助」、「總是迅速前來救援，我只能獻上感謝了」。更有不少人憶起2011年發生的311大地震（東日本大震災），向台灣表達感激，「非常感謝，無論是東日本大地震還是這次」、「謝謝你們，東日本大地震時和這次的兄弟們」、「感謝台灣民眾！當我在日本東部時，他們也幫助了我」、「非常感謝台灣的大家！我會積極購買台灣鳳梨和芒果」。