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能登強震後秒速待命！見台灣搜救隊整裝待發 日網淚謝：311和這次都非常感激
日本石川縣能登地區1月1日發生規模7.6強震，目前為止，震災已增至30人死亡，且至少造成200棟房屋燒毀，災情十分嚴重。日本防衛大臣木原稔今天上午表示，已有千名自衛隊隊員投入救災。台灣也於1日晚間完成160名搜救人員（含4位醫師、4位護理師、1位結構技師）、搜救犬4隻，以及各式裝備器材的國際人道救援準備。日媒台北特派記者將該消息轉發至X平台，推文一出，日本網友紛紛感謝台灣支援，「非常感謝，無論是311大地震還是這次」、「日台友好！感謝台灣人民的善意」。
日本每日新聞台北特派記者林哲平在X平台（前身為推特）上以日文發布文章，表示在石川縣發生強烈地震後，台灣當局立刻指示搜救人員待命，做好國際人道救援準備，屏東縣、台北市集結包含醫生在內約160人。林哲平也直呼：「台灣同為地震多發的地區，紮實的準備和快速的反應，真不愧是他們」。
此推文在X上已累積419.2萬次查看，9.4萬人點擊喜歡，日本網友紛紛湧入留言，「日台友好！感謝台灣人民的善意」、「當你遇到困難時，我們會互相幫助」、「總是迅速前來救援，我只能獻上感謝了」。更有不少人憶起2011年發生的311大地震（東日本大震災），向台灣表達感激，「非常感謝，無論是東日本大地震還是這次」、「謝謝你們，東日本大地震時和這次的兄弟們」、「感謝台灣民眾！當我在日本東部時，他們也幫助了我」、「非常感謝台灣的大家！我會積極購買台灣鳳梨和芒果」。
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