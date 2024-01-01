影像整理／日本石川7.6強震慘況畫面！房屋倒塌、路斷多截 遊客驚恐蹲地
日本氣象廳觀測，今（1）日當地時間下午4時至5時的一小時內，發生10多起地震，規模在4.2至7.6之間。新潟機場單日往返航班皆取消，多地房屋倒塌、路面中斷，甚至傳出民眾受困。許多民眾拍下強烈搖晃瞬間公布至社群平台，《聯合新聞網》一文整理以下討論度高且驚心動魄的畫面。
日本氣象廳下午4時22分對能登發布大海嘯警報，並對石川縣、新瀉縣、富山縣部分地區發布海嘯警報。能登已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺，石川縣能登輪島港實測有1.2公尺海嘯抵達、富山縣富山0.8公尺。
日本放送協會（NHK）架設在珠洲市役所屋頂的攝影機拍下地震發生時劇烈左右搖晃，鏡頭左後方似乎有建築物倒塌，揚起巨大煙塵。
根據社群媒體上傳的當地災情照片，許多地區道路龜裂、路燈與紅綠燈傾倒，石川縣截至下午5時約有3萬6000戶停電。
JR東日本公司表示上越新幹線及北陸新幹線雙向列車一度全數停駛。車上旅客錄影畫面可見車站月台的燈牌劇烈晃動。另外，金澤車站也出現水管破裂，漏水情況。
地震當時許多在東京迪士尼樂園的遊客原地蹲坐、保持警戒，不任意走動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言