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石川規模7.6強震「至少6起活埋」 受困居民急上社群媒體求救

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影像整理／日本石川7.6強震慘況畫面！房屋倒塌、路斷多截 遊客驚恐蹲地

聯合新聞網／ 綜合報導

日本氣象廳觀測，今（1）日當地時間下午4時至5時的一小時內，發生10多起地震，規模在4.2至7.6之間。新潟機場單日往返航班皆取消，多地房屋倒塌、路面中斷，甚至傳出民眾受困。許多民眾拍下強烈搖晃瞬間公布至社群平台，《聯合新聞網》一文整理以下討論度高且驚心動魄的畫面。

日本氣象廳下午4時22分對能登發布大海嘯警報，並對石川縣、新瀉縣、富山縣部分地區發布海嘯警報。能登已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺，石川縣能登輪島港實測有1.2公尺海嘯抵達、富山縣富山0.8公尺。

日本放送協會（NHK）架設在珠洲市役所屋頂的攝影機拍下地震發生時劇烈左右搖晃，鏡頭左後方似乎有建築物倒塌，揚起巨大煙塵。

日本石川縣1日發生推測規模7.6的強震後，輪島市有房屋倒塌。路透
日本石川縣1日發生推測規模7.6的強震後，輪島市有房屋倒塌。路透
除了能登地區，金澤市山區也有房屋毀損。 圖／取自X平台
除了能登地區，金澤市山區也有房屋毀損。 圖／取自X平台

根據社群媒體上傳的當地災情照片，許多地區道路龜裂、路燈與紅綠燈傾倒，石川縣截至下午5時約有3萬6000戶停電。

圖／取自X平台
圖／取自X平台
能登里山機場附近2公里的道路硬生被斷，轎車差一點遇險。 圖／取自X平台
能登里山機場附近2公里的道路硬生被斷，轎車差一點遇險。 圖／取自X平台

JR東日本公司表示上越新幹線及北陸新幹線雙向列車一度全數停駛。車上旅客錄影畫面可見車站月台的燈牌劇烈晃動。另外，金澤車站也出現水管破裂，漏水情況。

地震當時許多在東京迪士尼樂園的遊客原地蹲坐、保持警戒，不任意走動。

這起地震，在東京及關東多地也感受得到，東京迪士尼樂園的遊客原地蹲坐。圖／截自X平台
這起地震，在東京及關東多地也感受得到，東京迪士尼樂園的遊客原地蹲坐。圖／截自X平台

日本 強震

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