影像整理／日本石川7.6強震慘況畫面！房屋倒塌、路斷多截 遊客驚恐蹲地

日本氣象廳觀測，今（1）日當地時間下午4時至5時的一小時內，發生10多起地震，規模在4.2至7.6之間。新潟機場單日往返航班皆取消，多地房屋倒塌、路面中斷，甚至傳出民眾受困。許多民眾拍下強烈搖晃瞬間公布至社群平台，《聯合新聞網》一文整理以下討論度高且驚心動魄的畫面。

日本氣象廳下午4時22分對能登發布大海嘯警報，並對石川縣、新瀉縣、富山縣部分地區發布海嘯警報。能登已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺，石川縣能登輪島港實測有1.2公尺海嘯抵達、富山縣富山0.8公尺。

津波 来てる！



早く逃げて！



あなたのことです



本当に命が危ないです。



逃げてください。



(能登ライブカメラ) pic.twitter.com/EmFxqbkUBt — 山﨑すがら (@Yamazaki_Sugara) 2024年1月1日

地震の影響で川が洗濯機の中のようになってしまっている映像。pic.twitter.com/zRCehnX7WY#能登半島地震 #能登半島 #地震 津波3m 地震大丈夫 地震警報 石川の地震 石川震源 石川震度7 能登の地震 石川大丈夫 — まる (@tanakamaru1999) 2024年1月1日

富山市萩浦橋付近に到達した津波とされる映像。pic.twitter.com/inKrB0HJi7#能登半島地震 #能登半島 #地震 津波3m 地震大丈夫 地震警報 石川の地震 石川震源 石川震度7 能登の地震 石川大丈夫 — まる (@tanakamaru1999) 2024年1月1日

日本放送協會（NHK）架設在珠洲市役所屋頂的攝影機拍下地震發生時劇烈左右搖晃，鏡頭左後方似乎有建築物倒塌，揚起巨大煙塵。

日本石川縣1日發生推測規模7.6的強震後，輪島市有房屋倒塌。路透 除了能登地區，金澤市山區也有房屋毀損。 圖／取自X平台

First pictures emerge of damaged houses after 7.4 magnitude earthquake hits #Japan. pic.twitter.com/vcawWORD0D — Hollow dreams (@ChrisKolen001) 2024年1月1日

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today's earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) 2024年1月1日

根據社群媒體上傳的當地災情照片，許多地區道路龜裂、路燈與紅綠燈傾倒，石川縣截至下午5時約有3萬6000戶停電。

圖／取自X平台 能登里山機場附近2公里的道路硬生被斷，轎車差一點遇險。 圖／取自X平台

JR東日本公司表示上越新幹線及北陸新幹線雙向列車一度全數停駛。車上旅客錄影畫面可見車站月台的燈牌劇烈晃動。另外，金澤車站也出現水管破裂，漏水情況。

能登にいるときに人生最大級の地震きた

悠長に動画撮ってる場合ではないのでとっとと逃げました pic.twitter.com/CAPhFnAxOS — Copynight (@SinCopynight) 2024年1月1日

地震當時許多在東京迪士尼樂園的遊客原地蹲坐、保持警戒，不任意走動。