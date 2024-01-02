整理包／日本石川縣元旦驚魂！能登半島7.6地震禍首疑地下水？傷亡、災情一次看

日本石川縣能登地區1日下午3時10分（當地時間4時10分）發生規模7.6強震，震源深度僅16公里，從北海道到九州島都能感受到地震威力，造成多處住宅毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電等災害，震央輪島市市區更發生大規模火災。就目前為止，震災已造成30人死亡，多人受傷，且有200棟住宅被燒毀，目前仍有餘震發生。

日本氣象廳也同時針對日本海沿岸發布海嘯警報，要求當地民眾即刻避難，範圍涵蓋石川縣、山形縣、新潟縣、富山縣、福井縣、兵庫縣等地，隨後在輪島觀測到高度1.2公尺以上的海嘯，金澤、富山也出現近1公尺的浪高。此警報在2日上午10時全面解除。

據外交部通計，滯留在災區台灣旅行團及人數共18團、547人，目前一切平安。

發生7.6強震的能登半島在哪裡？

日本能登半島1日下午發生7.6強震。 圖／截自GoogleMap

能登半島位在石川縣，屬北陸地區，為一塊往日本海向北延伸出去的半島，環抱富山灣，以海參聞名，於1968年時指定為國家公園。此次震央輪島市，位於能登半島西岸北端，因日本三大早市之一的輪島朝市，與被指定國家重要無形文化財的漆器輪島塗聞名，為能登半島主要觀光景點。

日本石川縣輪島市在1日下午的強震後，街道路面受損；圖由日本讀賣新聞釋出。 法新社

當地受災狀況

強震後各地陸續傳出災情，當地人透過社群媒體傳出房塌路毀急需救援的現況，也有人藉此求救，請求救出被活埋的親友，網友也呼籲發文時勿佔災民求救tag，延誤救援時機。

綜合日媒報導，至2日中午12時，震災死亡人數達30人，其中輪島市有15人死亡，死者年齡在10歲至90歲之間，另有14人重傷、多人輕傷。

輪島市著名早市「朝市通」爆發火災，大片商店、住宅區被燒毀，部分建物已被完全燒光，目前仍在持續灌救中。另有一棟7樓高的老字號漆器公司大樓倒塌，傳有2人來不及逃脫。

日本能登半島1日下午發生7.6強震，臨近震央的輪島朝市疑似因震災起火。 法國新聞社

石川縣內多處道路因強震裂開、變形隆起，且有3萬多戶停電、包含醫療機構在內多處地區停水，新潟縣等周邊區域也有部分地區停水停電。

原子力規制廳表示，石川縣的志賀核能發電廠，以及新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠目前均已暫停運作，但因為地震強烈搖晃，有部分用過燃料池的冷卻水溢出，放射性物質對周邊沒有影響。

日本能登半島1日下午發生7.6強震。 歐新社

在交通方面，受到的影響包括：

能登機場跑道出現約深10公分、長逾10公尺的裂縫，將關閉至1月4日。

北陸 新幹線 於強震過後一度停駛，約1400名乘客被困於車廂內逾10小時。北陸新幹線現已恢復長野至金澤車站之間的列車，預計2日下午2時（日本時間3時）全線重啟。

於強震過後一度停駛，約1400名乘客被困於車廂內逾10小時。北陸新幹線現已恢復長野至金澤車站之間的列車，預計2日下午2時（日本時間3時）全線重啟。 金澤車站水管遭強震震爆不斷漏水，天花板有坍塌風險，當下乘客被引導至站外避難，並實施限制入站。

能登半島連接能登島的2座橋樑道路有部分隆起，現已禁止通行，能登島上有物資短缺的狀況。

金澤車站水管遭地震震裂，不斷漏水，車站大廳一片汪洋。 歐洲新聞圖片社

地震的影響與成因

能登半島規模7.6強震，石川縣最大震度為7，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋估算，該起地震釋放能量相當於125顆「廣島原子彈」。

據日媒報導，由於能登半島地區自2020年12月以來地震活動頻繁，2023年5月也曾發生規模6.5地震，靜岡大學的石川有三教授認為，能登半島地震的成因，可能是累積在地殼深層的地下水沒有湧出地表，反而向水平方向擴散，導致流體進入斷層當中，變得濕滑後更容易斷裂。「如果地下水大範圍累積，容易發生巨大地震。」

日本氣象廳已經判斷這次地震屬於「逆斷層型」，據稱在震源附近有一個延伸至海底、長30公里以上的活動斷層。

日本國土地理院表示，透過衛星測量後發現，能登半島強震造成接近震央的「輪島」向西移動約1.3公尺，石川縣內的「穴水」向西移動1公尺、「珠洲」向西移動約80公分、「能登島」也向西北方向移動約60公分。