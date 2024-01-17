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EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

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高端合約公開爭議未解 羅一鈞下午4點開臨時記者會說明

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署長莊人祥（左）與疾管署發言人羅一鈞（右）16日下午舉行臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形。記者蘇健忠／攝影
疾管署長莊人祥（左）與疾管署發言人羅一鈞（右）16日下午舉行臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形。記者蘇健忠／攝影

高端疫苗合約雖然在選後總算公開，然而合約內容卻引起外界諸多議論。疾管署今日下午四點將再度召開臨時記者會說明高端疫苗合約爭議，併由疾管署副署長羅一鈞主持，預計向外界對高端合約疑慮。

面對外界質疑，合約簽訂日期與高端疫苗EUA通過時間點巧合，衛福部長薛瑞元稍早受訪表示，「不然要哪一天（簽約）？還要拜拜看良辰吉時嗎？」，那時候所有事情都是緊湊進行。當時疾管署與高端簽約的合約是參考工程會的標準合約，但是在保密的部分較簡陋，因此後來參考國外保密合約另外簽約，這是合理的。

針對疫苗售價部分，薛瑞元表示，高端新冠疫苗的售價跟其他廠牌相比，並沒有比較高，甚至比莫德納跟BNT還低。當時幾乎所有新冠疫苗都沒有完成三期試驗，因此政府與高端簽訂的是採用「預採購」方式簽約，BNT跟莫德納疫苗也是採取預採購的方式。他強調，不論是疫苗原液，還是針頭在當時都市場爭相搶貨的項目，沒有預採購，高端難以備料，會有成本等考量。

高端 高端疫苗 羅一鈞

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