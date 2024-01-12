藍：高端6大疑點未解 賴清德打假球

選戰倒數，高端爭議持續延燒。國民黨立法院黨團昨天表示，高端至今有六大疑點尚未釋疑，民進黨總統候選人賴清德說要公開至今已經十二天，仍無下文，就是打假球，更別提高端還有炒股嫌疑，疑似讓特定人士賺取大量資金；民進黨政府自導自演，一定要讓國民黨總統候選人侯友宜上台，成立特偵組，才能查清真相。

民眾黨中央委員張凱鈞聲稱拿到一份機密文件，指控高端在通過二期試驗的半年前，已先大量生產總計三七五萬劑的疫苗原液；同時衛福部與高端簽約前，高端已經生產五二五萬劑，政府早就內定高端，一路開綠燈，根本是草菅人命。

張凱鈞指出，簽約前就預知未來生產完畢，這算「超前部署」，還是「採購洩密」？為何在還沒確定療效就已經生產完成，這不是草菅人命，什麼才是視人民如草芥？

國民黨立委林為洲說，高端六大疑點包括：第一，衛福部當時尚未採購疫苗，高端為何便已知價格？其二，衛福部未通過疫苗審查，高端為何知道一定會通過？第三，疫情期間，高端股價異常波動，金管會移送九次，卻沒有查出問題；第四，高端被稱為疫苗國家隊，是賣給哪個國家，還是只賣給民進黨政府？第五，高端號稱疫苗國家隊，為何今年流感疫苗還要代理韓國疫苗，究竟算什麼國家隊？第六，高端沒有三期試驗，僅在二期就通過疫苗緊急使用授權 （ＥＵＡ），不敢公布審查資料，ＥＵＡ標準全為高端而設。

不過，衛福部前部長陳時中昨晚在賴蕭凱道造勢晚會表示，有人持續把疫苗採購的議題當作政治提款機，要求政府片面毀約公開合約內容，是有意破壞台灣在國際之間的誠信。

陳時中說，政府與高端疫苗的合約中保密條款要五年，只要期限一到就可以公開，目前政府也努力協調提前公開，外國廠牌疫苗的合約保密條款時限更長，到現在都沒有人在公開，如果政府要求片面毀約，留下紀錄，未來誰要跟台灣做生意？若違約後，面臨官司和求償，請問誰要來賠償？還是叫防疫團隊來扛？這樣公平嗎？

針對張凱鈞的說法，衛福部次長王必勝在臉書貼文指出，新冠疫苗是預採購模式，共包含三千萬劑國內外疫苗，當時ＡＺ、莫德納等疫苗尚未完成人體臨床試驗，國內也是針對進入二期人體臨床試驗的高端、聯亞，各預採購五百萬劑。他說，廠商是否預先生產，這除了對自己產品的信心，也因當時全球疫苗生產原料都搶得很凶，如不先準備，恐通過ＥＵＡ時什麼都交不出來，國內、外廠家都是這樣；若廠商預先生產，但ＥＵＡ沒過，那也只好自行負責虧損。

高端喊告抹黑

【記者林海／台北報導】針對民眾黨中央委員張凱鈞爆料，高端昨天表示，張凱鈞本身並無醫學與臨床試驗設計的專業背景與能力，勿為了騙取選舉聲量而胡亂編纂故事，並將委請律師針對其抹黑言論提告。

高端表示，疫苗生產涵蓋數百原物料，且須經各種專業品管檢驗，美國各家疫苗廠早在二○二○年六月就已取得政府資金與訂單開始量產，大陸、俄羅斯等各國亦然，這些資訊皆可在二○二○年相關新聞確認，提前投產與ＥＵＡ是否能通過無直接關係。