聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍：高端6大疑點未解 賴清德打假球

聯合報／ 記者張睿廷林縉明陳熙文李青縈林琮恩／台北報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）等人昨舉行記者會，控訴高端六大疑點未解。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）等人昨舉行記者會，控訴高端六大疑點未解。記者黃義書／攝影

選戰倒數，高端爭議持續延燒。國民黨立法院黨團昨天表示，高端至今有六大疑點尚未釋疑，民進黨總統候選人賴清德說要公開至今已經十二天，仍無下文，就是打假球，更別提高端還有炒股嫌疑，疑似讓特定人士賺取大量資金；民進黨政府自導自演，一定要讓國民黨總統候選人侯友宜上台，成立特偵組，才能查清真相。

民眾黨中央委員張凱鈞聲稱拿到一份機密文件，指控高端在通過二期試驗的半年前，已先大量生產總計三七五萬劑的疫苗原液；同時衛福部與高端簽約前，高端已經生產五二五萬劑，政府早就內定高端，一路開綠燈，根本是草菅人命。

張凱鈞指出，簽約前就預知未來生產完畢，這算「超前部署」，還是「採購洩密」？為何在還沒確定療效就已經生產完成，這不是草菅人命，什麼才是視人民如草芥？

國民黨立委林為洲說，高端六大疑點包括：第一，衛福部當時尚未採購疫苗，高端為何便已知價格？其二，衛福部未通過疫苗審查，高端為何知道一定會通過？第三，疫情期間，高端股價異常波動，金管會移送九次，卻沒有查出問題；第四，高端被稱為疫苗國家隊，是賣給哪個國家，還是只賣給民進黨政府？第五，高端號稱疫苗國家隊，為何今年流感疫苗還要代理韓國疫苗，究竟算什麼國家隊？第六，高端沒有三期試驗，僅在二期就通過疫苗緊急使用授權 （ＥＵＡ），不敢公布審查資料，ＥＵＡ標準全為高端而設。

不過，衛福部前部長陳時中昨晚在賴蕭凱道造勢晚會表示，有人持續把疫苗採購的議題當作政治提款機，要求政府片面毀約公開合約內容，是有意破壞台灣在國際之間的誠信。

陳時中說，政府與高端疫苗的合約中保密條款要五年，只要期限一到就可以公開，目前政府也努力協調提前公開，外國廠牌疫苗的合約保密條款時限更長，到現在都沒有人在公開，如果政府要求片面毀約，留下紀錄，未來誰要跟台灣做生意？若違約後，面臨官司和求償，請問誰要來賠償？還是叫防疫團隊來扛？這樣公平嗎？

針對張凱鈞的說法，衛福部次長王必勝在臉書貼文指出，新冠疫苗是預採購模式，共包含三千萬劑國內外疫苗，當時ＡＺ、莫德納等疫苗尚未完成人體臨床試驗，國內也是針對進入二期人體臨床試驗的高端、聯亞，各預採購五百萬劑。他說，廠商是否預先生產，這除了對自己產品的信心，也因當時全球疫苗生產原料都搶得很凶，如不先準備，恐通過ＥＵＡ時什麼都交不出來，國內、外廠家都是這樣；若廠商預先生產，但ＥＵＡ沒過，那也只好自行負責虧損。

高端喊告抹黑

【記者林海／台北報導】針對民眾黨中央委員張凱鈞爆料，高端昨天表示，張凱鈞本身並無醫學與臨床試驗設計的專業背景與能力，勿為了騙取選舉聲量而胡亂編纂故事，並將委請律師針對其抹黑言論提告。

高端表示，疫苗生產涵蓋數百原物料，且須經各種專業品管檢驗，美國各家疫苗廠早在二○二○年六月就已取得政府資金與訂單開始量產，大陸、俄羅斯等各國亦然，這些資訊皆可在二○二○年相關新聞確認，提前投產與ＥＵＡ是否能通過無直接關係。

2024選舉 2024總統選舉 高端疫苗 國家隊 陳時中 侯友宜 賴清德 特偵組 新冠疫苗 林為洲

延伸閱讀

賴蕭配凱道造勢 陳時中：有人一直拿高端當政治提款機

張凱鈞控高端未過EUA先生產 高端：亂編故事，要提告

掃街遭李彥秀媽媽嗆「肖查某」 高嘉瑜含淚還原現場、李彥秀改口道歉

民眾黨質疑高端原液生產偷跑未卜先知 王必勝：跳針式抹黑

相關新聞

藍：高端6大疑點未解 賴清德打假球

選戰倒數，高端爭議持續延燒。國民黨立法院黨團昨天表示，高端至今有六大疑點尚未釋疑，民進黨總統候選人賴清德說要公開至今已經...

民眾黨質疑高端新冠疫苗偷跑 疾管署、食藥署接力澄清

高端疫苗採購爭議持續延燒。民眾黨中央委員張凱鈞日前指控高端在二期試驗通過前半年前，已經大量生產疫苗原液，並且在跟衛福部簽...

張凱鈞控高端未過EUA先生產 高端：亂編故事，要提告

民眾黨中央委員張凱鈞爆料，指控高端在通過二期試驗的半年前，已經先大量生產總計375萬劑的疫苗原液，高端表示，張凱鈞本身並...

高端合約何時公開？ 陳時中曝年限：時間到自然就解密

高端疫苗爭議持續延燒，衛福部前部長、民進黨北市競總主委陳時中今天幫立委候選人高嘉瑜掃街前接受媒體訪問表示，雖高端合約與一...

【重磅快評】偵查5名國民黨候選人 挖出高端政商密碼？

高端爭議持續延燒，國民黨立法院黨團指民進黨總統候選人賴清德說要公開合約至今已12天，仍無下文，就是打假球；今天更有民眾黨...

偷跑？遭質疑簽約前就生產疫苗原液 高端聲明回應：研發同步量產非特例

高端疫苗合約爭議成選戰話題，民眾黨質疑高端原液生產偷跑。除衛福部次長王必勝今天臉書回應，無良政客跳針式抹黑及扭曲外，高端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。