被爆千名黨員是股東！高端告5藍委竊名冊 警證實受理報案
廖偉翔等5名國民黨立委候選人，爆料高端公司股東有1千多名民進黨員，稱握有高端股東名冊；高端10日間表示，股東名冊非可任意取得的資料，名冊外流涉非法手段的資料盜取，已向警方報案。刑事局表示，已受理報案，依妨害電腦使用罪嫌偵辦。
據了解，高端委由律師，10日上午赴刑事局報案，提告廖偉翔等5名國民黨立委候選人涉竊取資料，不過暫未提供電腦系統資料庫、防火牆等紀錄檔，警方尚在研究案情，可能會請高端提供相關資料以追查。
高端發聲明表示，5名國民黨立委候選人本月2日在記者會自稱持有高端股東名冊，股東名冊非可任意取得之資料，名冊外流涉以非法手段對公司、股務代理券商或其他相關主管機關之資料盜取，可能含股東姓名、身分證字號、生日、電話、住址、集保帳戶、持股數量，牽涉股東重要個資，惟不會有黨籍。
聲明指出，已委請律師對5名國民黨立委候選人提告，律師完成資料整理，向警方報案，調查名冊從何處盜取，以及股東受害範圍是僅有單一年度受害，或波及歷年股東。
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