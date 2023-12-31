高端董事會錄音檔流出「疫苗不能低於700元」

國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔昨天公布高端疫苗董事會及審計會流出的三份現場錄音檔，內容有高端董事長張世忠、總經理陳燦堅等人的對話，提及高端疫苗「不能低於七百元」、超過七百元的部分「統統拿到董事會」，並有人轉述成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」。

廖偉翔說，音檔等資料將提供檢調調查，而從結果來看，高端疫苗採購價格確實超過七百元，高端公告的是八八一元，是否有人發國難財、私相授受？應追查到底。

高端昨天表示，高端是上市櫃公司，絕無外界所稱有分贓的可能，政府對高端也絕無外界所稱「開綠燈」；錄音檔內容取得過程不法，且經惡意剪接，將於元旦連假後，提起刑事告訴及民事損害賠償。

廖偉翔說，近期總部收到這些錄音檔爆料，初步送鑑定結果，未經人工變造；錄音檔時間、收到爆料過程等細節，為保護爆料者，不對外公布，資料整理後會提供給檢調參考。

廖偉翔說，另有其他資料，還會視情況再公開。

廖偉翔指出，三份音檔都是高端內部會議內容，爆料者指內容有張世忠、陳燦堅等人對話，他強烈質疑高端最後溢價百分之廿五疑雲重重，且從音檔發現疫苗研發決策草率，形同草菅人命。

廖偉翔放出三段錄音檔，第一段與會者提到政府期待的疫苗價格是七百元，會中有人說期待總經理與政府協商，不能低於這個數字，還說「超過七百的部分，統統拿到董事會」。

廖質疑會中人笑談發國難財，執政黨採購進口疫苗消極，讓高端肆意開價，檢方應主動偵查是否有圖利之嫌。

廖偉翔說，第二段有人講到政府補助款四億七千三百萬，有人轉述指有成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」，難道有人未卜先知？還是有人私相授受？也應追查到底。

廖偉翔指出，第三段錄音有與會者稱，疫苗是保護力六十分或九十分的問題，假設不太有效，是否把抗原提高就好？「動物都是這樣啊，先做小劑量，不夠再加大劑量。」昨天出席記者會的醫師蔡明忠指出，「提高抗原」的說法不符合科學依據，此音檔內容如屬實，值得檢調深入了解。

律師林瓊嘉說，高端研發疫苗後有無誠實告知政府效果？音檔提到「一路開綠燈」，若高端未告知政府就涉及詐欺，若政府知情就可能涉圖利、貪瀆問題，呼籲檢調主動調查。

2分鐘錄音檔逐字稿： 科學上是不是一定100%會成功？這樣子吼？我們常常講疫苗跟新藥開發很大的不一樣，是疫苗是量的問題，新藥開發是零跟一啦，若我們癌症只有治療的好，跟治療不好，疫苗是你保護力幾個percent，疫苗是60分90分的問題啊，不是成敗怎麼樣？不是一翻兩瞪眼的問題啊，他比較不一樣，那第2個剛剛有跟各位老師報告，這通常phase two這個疫苗應該分2個，一是安全嗎，一個是有效，看起來安全應該是沒什麼問題啦，那有效的問題就出在說你。什麼叫有效啊，這個有效這條線怎麼畫這樣，那所以萬一真的是不太有效，假設喔。那是不是要把抗原提高，我們選了15個micro跟5個micro，回到剛剛的也許如果效果不是那麼好，他不會變成零跟一的味道。哎，也許可以增加抗原的量或者，動物都是這樣啊，先做做小劑量。然後不夠再加大劑量。 20秒錄音檔逐字稿： 由政府如果講說700塊錢，然後是一個政府期待的一個數字，我們就期待總經理去跟政府協商，不能低於這個數字，是不是不能低於這個數字？吼都能都可以當獎勵。其他的全部拿到董事會。 1分20秒錄音檔逐字稿： 那個營業外收入4億都是政府補助啊，對對對這個4億2000萬是政府補助款，因為剛剛我有說109年我已經認了5000多萬了，所以其實整個拿CDC的補助款是4億7300萬欸，所以這個是這個是工業局的，我們有提到一個4000萬的量產平臺的covid，covid的量產平臺的那個補助，然後我認為應該是明年可以的。對這2個都是最近我們陳總非常開心的事情。好那以上大概就這一張，我覺得你們應該最有興趣可以跟大家報告一下，我們跟這張也很有信心啊。這這也是這這這也是猜的而已，家裡EPS 10塊錢250塊，我就問那個醫師主持那個成大，我說。他也不知道我是誰，那我就說，哎，他這個疫苗上來非常快。他說，穩通過的一路綠燈，那是很大的。醫師，啊啊。政府現在不過她什麼沒有，他就講我們，我們根本跟你一樣。都沒有人不過啊。