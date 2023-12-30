第一線教師心寒 「學校教育綁手綁腳 難敵失能家庭」

「老師每天八小時用盡力氣卻被綁手綁腳的學校教育，永遠敵不過十六小時失能的家庭或幫派…。」新北校園割頸衝突事件後，當部分輿論聲浪、甚至教育部慣性將責任只推向學校和老師時，這句話是來自第一線教師的心寒吶喊，也是教育現場在輔導管教學生時面臨的現實困境。資深教師感嘆，當老師管學生只能用模稜兩可的「輔導管教辦法」，還要被要求付出教育熱情，學生或家長卻可用刑法、民法來告老師，真的很難。

教部：將訂校安檢查辦法範本

面對第一線老師困境，教育部長潘文忠表示，已組成跨司署專案小組，由部長擔任召集人、主任秘書廖興國任副召集人，並將訂定校安檢查辦法範本，讓教師有執行依據。

根據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，校方僅能在有相當理由及證據，且在兩名家長代表、學生幹部或教師陪同及全程錄影下，才能檢查學生的私人物品，規定嚴格。

台中市何厝國小學務主任蔡昌樺說，曾有學生偷偷跟老師說班上某同學帶違禁品，但老師很為難。除了法規的繁瑣規定外，家長態度是另一關鍵，如果沒搜到東西，家長會不會覺得老師太「針對」？

新北市龍埔國小教師施信源表示，老師處理學生要用輔導管教辦法。學生或學生家長對老師，可是用刑、民法來告的。「一個模稜兩可，一個明確有刑度，後果自然就可想而知」。

人本：普遍性搜書包沒有幫助

人本基金會表示，普遍性的搜書包沒有幫助，人的行為發生問題，任何物品都可成為攻擊武器。

「學校只有八小時用盡力氣教育，但永遠敵不過十六小時失能的家庭或幫派。」施信源當過生教組長，他表示，追溯問題多是「家庭功能不彰」。家庭如失能，幫派又吸收，孩子帶刀很正常，不就是為了自衛？現在卻要綁手綁腳的學校教育來管，真的很難。

南投縣退休國中校長李枝桃也說，現在不能安全檢查，老師維護校園安全難度更高，家長也不能將管教責任全部推給學校或老師，應配合學校一起注意孩子行為，並加強生命和品德教育，否則只能學美國，設置安檢門以防學生攜帶危險物品到學校，但這樣的景象，相信大家都不樂見。

對於校園輔導人力不足的問題，教育部表示，會再評估現場執行人力、投入資源協助，以保障學校教師安心執行輔導管教作為，給予學校老師最大的保護與支持。