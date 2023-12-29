聽新聞
test
0:00 / 0:00

王婉諭：社安網漏洞多 補太慢

聯合報／ 記者張裕珍巫鴻瑋／新竹報導
二○一六年小燈泡事件發生後，剛當選總統的蔡英文到現場哀悼，並寫一張卡片：「小燈泡，阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來。」 本報資料照片
二○一六年小燈泡事件發生後，剛當選總統的蔡英文到現場哀悼，並寫一張卡片：「小燈泡，阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來。」 本報資料照片

新北市國中割頸案，引起社會高度關注，「小燈泡媽媽」、時代力量黨主席王婉諭昨悲嘆「這是一場誰都不願意見到的悲劇」，她認為社會安全網仍有許多漏洞，「對於每個因此破碎的家庭來說，這條路真的走得太慢了、太痛苦了。」

王婉諭前天在臉書發文表達對新北校園發生的國中生遭割頸案件的看法，並以黑底圖卡分享心情「台灣社會不能繼續在一次又一次的悲劇中，才嘗試展開改變的步伐。」

王婉諭表示，此案發生在校園中，又是多數學生仍在上學的狀態，會造成旁觀者非常大的心理創傷。此刻的要務，是讓校園的心理輔導機制展開全面的協助，穩定校園中親、師、生的心理狀態。

「這樣的校園案件，最讓人擔心就是後續的模仿效應」王婉諭也呼籲媒體應停止過度描繪案件細節、手法的報導，以免讓社會恐慌，更讓家屬二度傷害，並呼籲教育部應積極督促全國各校心輔系統，提供必要協助。

王婉諭說，自己也想告訴社會各界，應避免對於社會任何特定族群進行標籤化的指控，這並無助於案件發展，也無法讓社會變得更加安全。「投入立法院這四年來，我將多數心力都投注在完善社會安全網，因此，我也非常清楚，這張網子仍有許多漏洞。」

王婉諭點出，校園三級輔導人力持續缺額，是她一次又一次反覆提出的警訊。尤其近年來校園霸凌、安全的問題變得非常複雜，跟過往的樣態大不相同。在社群媒體分眾化的趨勢下，更導致孩子可能從各種管道接收到不適當的資訊，這是政府、社會、家庭、校園都必須要一起解決的問題。

國中生 割喉案 王婉諭 校園 小燈泡 霸凌

延伸閱讀

新竹消防員殉職 王婉諭發聲呼籲啟動消防改革

國三生遭割喉案「小燈泡媽媽」王婉諭：安全網漏洞補太慢

竹北氣爆半年16歲少年全身燒燙傷91%仍忍痛清創 竹縣府挨批沒賠償誠意

竹中火車站坡道裝鐵鍊 王婉諭：台鐵局已拆還通行權

相關新聞

挨轟後貼文 蔡總統：下周政院邀集六都商討

新北校園發生學生以彈簧刀刺死同學，引發社會震驚。歷經多時沉默，蔡總統昨天在臉書表示，她要向逝去的學生與其家屬，致上最深的...

新聞眼／政治操作優先 總統的承諾好諷刺

新北校園喋血，奪走無辜男學生性命，各界憂心校園安全問題，民進黨卻「膝反射」政治操作，第一時間推給侯友宜執政的新北市府，蔡...

王婉諭：社安網漏洞多 補太慢

新北市國中割頸案，引起社會高度關注，「小燈泡媽媽」、時代力量黨主席王婉諭昨悲嘆「這是一場誰都不願意見到的悲劇」，她認為社...

社群傳涉案少年個資 法院促下架

新北市國中生割頸命案，Dcard、PTT等知名網路社群出現涉案少年照片及個人資料，新北地方法院昨表示，要求社群下架，呼籲...

新北國中生命案成焦點 教育部：一次性肢體侵害擬比照霸凌調查

新北市某國中生校內命案，校園安全議題成為總統政見發表會的焦點。教育部表示，將儘速檢討現行校園安全防護機制，一次性、嚴重肢...

國中生遭割喉亡 新北市：29日召開校安專家會議

新北市校園喋血案受關注，新北市教育局今天表示，29日將召開校園安全專家會議，對於現行相關規定進行檢討，屬於地方政府的會立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。