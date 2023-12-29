王婉諭：社安網漏洞多 補太慢

新北市國中割頸案，引起社會高度關注，「小燈泡媽媽」、時代力量黨主席王婉諭昨悲嘆「這是一場誰都不願意見到的悲劇」，她認為社會安全網仍有許多漏洞，「對於每個因此破碎的家庭來說，這條路真的走得太慢了、太痛苦了。」

王婉諭前天在臉書發文表達對新北校園發生的國中生遭割頸案件的看法，並以黑底圖卡分享心情「台灣社會不能繼續在一次又一次的悲劇中，才嘗試展開改變的步伐。」

王婉諭表示，此案發生在校園中，又是多數學生仍在上學的狀態，會造成旁觀者非常大的心理創傷。此刻的要務，是讓校園的心理輔導機制展開全面的協助，穩定校園中親、師、生的心理狀態。

「這樣的校園案件，最讓人擔心就是後續的模仿效應」王婉諭也呼籲媒體應停止過度描繪案件細節、手法的報導，以免讓社會恐慌，更讓家屬二度傷害，並呼籲教育部應積極督促全國各校心輔系統，提供必要協助。

王婉諭說，自己也想告訴社會各界，應避免對於社會任何特定族群進行標籤化的指控，這並無助於案件發展，也無法讓社會變得更加安全。「投入立法院這四年來，我將多數心力都投注在完善社會安全網，因此，我也非常清楚，這張網子仍有許多漏洞。」

王婉諭點出，校園三級輔導人力持續缺額，是她一次又一次反覆提出的警訊。尤其近年來校園霸凌、安全的問題變得非常複雜，跟過往的樣態大不相同。在社群媒體分眾化的趨勢下，更導致孩子可能從各種管道接收到不適當的資訊，這是政府、社會、家庭、校園都必須要一起解決的問題。