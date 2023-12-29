挨轟後貼文 蔡總統：下周政院邀集六都商討

新北校園發生學生以彈簧刀刺死同學，引發社會震驚。歷經多時沉默，蔡總統昨天在臉書表示，她要向逝去的學生與其家屬，致上最深的哀悼及慰問；加強社會安全網是必須不斷努力的工作，有不足之處，中央會和地方一起努力，並廣納各界意見，讓這張網更安全綿密，讓家長們都能夠更安心，讓孩子們都能在更安全環境中學習及成長。

前天割頸案受害學生不幸過世後，不少網友紛紛到蔡總統臉書留言：「說好的社會安全網呢？」並質疑蔡只關心選舉。蔡總統昨天下午終於貼文表示，行政院長陳建仁已經指示教育部協助新北市教育局，加速相關專業人員投入，提供師生心理輔導上的協助，來安定大家的情緒，盡速恢復正常生活。

蔡總統說，下周相關單位也會邀集六都地方政府召開會議，針對少年法庭責付少年回到社區之後的輔導銜接與分工、校園安全和學生心理輔導機制，以及強化校園高關懷對象的輔導與管教措施等重要面向，參考各縣市的執行經驗，找尋更好的方法。

「我們一直努力在建構更完善的社會安全網」，她提到，這幾年來，已經設置一五六處社會福利服務中心、十一處兒少保護區域醫療整合中心，並且充實九八二一名社會工作及相關專業人力，有不足之處，中央會和地方一起努力。

陳建仁昨也在行政院會責成政務委員林萬億邀集司法院及六都共同討論並提升中介教育的輔導措施；教育部長潘文忠也表示會和地方教育局討論，是否要加置校安人員。

潘文忠表示，有相關團體認為，加害學生有待過少輔院紀錄，對這樣學生再回到校園，中介過程是不是要再做檢視？讓這樣的學生回歸校園，在過程中應要做更多的協助。

潘文忠表示，在「學生輔導法」修法後，所加置的教師達到五千多位，但這次相關團體反映，除落實對學生的三級輔導作為外，如果有碰到校園霸凌事件的過程當中，學校在執行面是否有校安人員的人力和資源的需求。但過去有設置教官的學校都是高中以上，國中、小並沒有設置，教育部要和縣市教育局檢討，評估是否要加置校安人員。

教育部昨晚也表示，將儘速檢討現行校園安全防護機制，一次性、嚴重肢體侵害行為，擬準用霸凌防制準則調查。