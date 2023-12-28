國中生遭割頸不治 林智群：「隱去校名」到底是在保護誰？

新北市一名楊姓國三生，只因為與隔壁班的女學生有口角，女方竟找同班的郭姓「乾哥」討公道，沒想到楊遭割喉經搶救後仍傷重不治。律師林智群昨(27)日在臉書表示，因為兒少法的規定，讓報導都不能透露相關資訊，包括發生意外的學校名稱，但這樣做可能導致很多不知情的家長繼續將孩子送入「虎口」，法條矯枉過正，「到底是保護誰？」。

林智群昨日接連對震驚社會的國中生刺頸案發表看法，其中他認為，要防範此事「說實話很難」，因為老師不具備懲罰權，警察也不能隨便進校園；而此事的加害人本身就是轉學生，因為之前在其他學校惹事，才轉到現在這個學校，要求轉學並不能解決問題。

林智群並說，從幼兒園老闆兒子對幼童性侵案，到今日的國中生割頸案，因為兒少法的規定，都不能透露校名，連司法機關的文件也會遮蔽校名，避免學校被污名化；但這個規定保護了學校，卻讓其他不知情的民眾繼續將孩子送到有問題的學校去，讓他質疑，這個法條到底是在保護誰？難道其他民眾的小孩就不用被保護？

有曾是國中生割頸案發生校園的校友表示，學校裡一樣存在著問題，只是在他就讀的20年前「比較純樸沒有帶武器」；也有人建議台灣應儘速修法，可參照美國梅根法案（Megan's Law）。

美國梅根法案是美國將性犯罪者資訊公開法的俗稱，修法的起源來自於1994年7月29日發生的一起性案案件，家住新澤西州的女童梅根·康卡遭有性侵害前科的男子傑西·提門德夸斯性侵並殺害。受害者的父母不知道犯案者搬到他們居住的地方，因此催生此法案。1996年，時任美國總統的柯林頓（Bill Clinton），並簽署法案進一步推動美國全國性的性侵犯罪者資料庫。